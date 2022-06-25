Çalışma Bakanı Taçoy, e-devletle ilgili çalışmaların 2012’den beri devam ettiğine dikkat çekti ve “Her şeyi alıp gidecekler deniyor. 10 yıldır alacak olsalar alırlardı. Endişe edecek bir şey yok” dedi

Cumhuriyet Meclisi Kurulu’nda e -devletle ilgili onay yasa tasarısı tartışıldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, e-devletle ilgili çalışmaların 2012’den beri devam ettiğini, TÜRSAT’ın süreçte yer aldığını, e-devlet konusunda devletlerarası ve kurumlar arası 25 protokol imzalandığını, 22 projenin başlatıldığını, 10 yılık sürede hiçbir güvenlik zafiyeti de yaşanmadığını belirtti.

Türksat’ın bu konudaki yaklaşım nedeniyle huzursuzluk hissederek bir metin hazırladığını ifade eden Taçoy, kendisine iletilen teknik metni kürsüden de okudu.

Hasan Taçoy, “Her şeyi alıp gidecekler deniyor. 10 yıldır alacak olsalar alırlardı. Hangi veri güvende… Emniyetli kurum hangisidir? Biz bir anlaşma üzerinden günlerdir konuşuyoruz. Bunu gereksiz buluyorum. Endişe edecek bir şey yok...” dedi.

Genel kurulda tartışılan söz konusu iki onay yasa tasarının iki devlet arasında zaten yürürlükte olduğunu kaydeden Taçoy, veri merkezi bitse burada görev yapacakların yetkileri belirlenecek olsa yasaya ihtiyaç olduğunu ancak şimdi böyle bir durum olmadığını söyledi.

Taçoy, “Yasa sonradan gelse de olur. Ben çok rahatım. Bu işleri en başından beri takip ediyorum" dedi.

Taçoy, veri merkezinin kurulması için onay yasa tasarısının Meclisten geçmesi gerektiğini söyledi.

Taçoy, “Bu bakanlar kurulundan geçti. Bir yetki var ki buraya geldi. E-devlet projesi binanın tamamlanması ve makineleşmedir. Bunu kabul edersek bu bina kurulacak. Sağda solda atıl olan datalar, yasa geçtikten sonra binadaki sisteme geçecek....” dedi.



