“En verimli yasama dönemi oldu”

UBP milletvekili Özdemir Berova, bu Meclis tatilinin komiteler açısından gördüğü en verimli tatil olduğunu söyledi



UBP milletvekili Özdemir Berova konuşmasında Genel Başkan Başbakan Ünal Üstel’e geçirdiği rahatsızlık nedeniyle geçmiş olsun diledi, Üstel’in bu nedenle konuşma yapamadığını bu nedenle UBP adına grup başkan vekili olarak konuşma yaptığını söyledi.

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman’ın da annesinin rahatsızlığı nedeniyle toplantıya katılamadığını ifade eden Berova, ona da geçmiş olsun dileklerini iletti.

Bu Meclis tatilinin komiteler açısından gördüğü en verimli tatil olduğunu söyleyen Berova, komitelerin tasarıları genel kurula sevk edebilecek noktaya getirdiğini anlattı.

Belediyeler Reformuyla ilgili yasa tasarıları hakkında yapılan çalışmalara ilişkin bilgi veren Berova, bu tasarıyla ilgili muhalefetle pek çok maddede ortaklaşma imkânı bulduklarını söyledi, bu tasarıların kısa süre içinde hayat bulmasını diledi.

Geçirilen verimli yaz dönemi akabinde yine verimli bir yasama dönemi yaşanmasının UBP olarak en önem verdikleri konulardan olduğunu ifade eden Berova, 15 Kasım’da 39 yaş kutlamalarını yapacak KKTC’nin sıkıntılı bir dönemden geçtiğini, bunun aşılabilmesi adına hükümetin gerekli iradeyi ortaya koymak için çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.

Yakın coğrafyada yaşanan savaşlara ve sorunlara işaret eden Berova, T.C. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın BM Genel Kurulunda yaptığı konuşmayı tarihi bir konuşma olarak tanımlayarak bunun KKTC halkını gururlandırdığını belirtti.

