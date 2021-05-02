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"Elektiriğe zam yapmamak için bütün yolları deniyoruz"

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"Elektiriğe zam yapmamak için bütün yolları deniyoruz"

Başbakan Yardımcısı Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı son yapılan Türkiye ziyareti hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Arıklı; ” Ankara’da Fuat Oktay, Enerji Bakanı ve Ticaret Bakanı ile ayrı ayrı  görüştüğünü söyleyerek ;”Ne istedi isek aldık dedi.

Arıklı açıklmasının devamında şunları söyledi ;Ticaret Bakanı ile iki ülke arasında Ekonomik Entegrasyonu konuştuk.  3 Haziranda Lefkoşada iki ülke arasında Ortak Konsey toplanacak. Yıllar önce imzalanan Kıyı Ticaret Anlaşmasını güncelleyeceğiz. Önemli kararlar alacağız. Enerji Bakanı ile önemli bir protokol imzaladık. 50 Megavatlık gazla da çalışabilen 2 jeneratör geliyor. Yakın bir zamanda gazla üretime geçeceğiz. Elektiriğe zam yapmamak için bütün yolları deniyoruz. Kurum yıllardan beri pahalı ve gereksiz mal alımları ile adeta soyulmuş. 3 kuruşluk malı  adrese teslim ihalelerle 20  kuruşa satmışlar. Bedelini de yüksek faturalarla bu halka  ödetmişler.

Biz bu vurguna dur dedik. Mesela 38.8 $’a ihale edilen Akaryakıt taşıma ihalesini, 28$’ın altına, 128 Avroya ihale edilen elektronik sayaç ihalesini 65-70 avronun altına indirmeye çalışıyoruz. Bu gibi tasarrufları yaparsak elektiriğe zam yapmaya gerek kalmayacak. ” dedi.

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