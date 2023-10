“Ekonomik sıkıntılar var diye davamızdan vazgeçecek değiliz”

Cumhurbaşkanı Tatar, halka “Birlik ve beraberliğimizi koruyalım” çağrısı yaptı ve vurguladı: “Bugün birtakım ekonomik ve sosyal sıkıntılar var diye davamızdan ve yeni siyasetimizden vazgeçecek değiliz”

Cumhurbaşkanlığı Halk Konseyi bilgilendirme ve istişare toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, halka, “Birlik ve beraberliğimizi koruyalım” çağrısında bulundu.

Cumhurbaşkanlığı bünyesinde oluşturulan Halk Konseyi’nin bilgilendirme ve istişare toplantısı Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın başkanlığında önceki gün yapıldı.

Cumhurbaşkanı Tatar, bilgilendirme toplantısında, New York temasları, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüşmesi ve Kıbrıs konusuyla ilgili son gelişmeler hakkında bilgi verdi.

Halk Konseyi’nde yer alan diğer dernek, kurum, kuruluş ve sivil toplum örgütleriyle de, ilerleyen günlerde bilgilendirme toplantıları düzenlenecek.

Cumhurbaşkanı Tatar toplantıda yaptığı konuşmada, BM Genel Kurulu 78’inci toplantısı dolayısıyla New York’ta bulunduğu süre içerisinde gerçekleştirdiği temas ve görüşmelerle ilgili bilgi vererek, “Dünyaya, halkımızın haklı davasını ve yeni siyasetimizi anlatmaya devam ediyoruz” dedi.

Konuşmasında Avrupa Birliği’ne yönelik eleştirilerde de bulunan Cumhurbaşkanı Tatar, AB’nin ve diğer güçlerin Annan Planı referandumunda Kıbrıs Türk halkına vermiş oldukları sözlerin bir tekini bile yerine getirmediklerini ve “hayır” diyen Rum tarafını AB üyeliğine alarak ödüllendirdiklerini ifade etti. Cumhurbaşkanı Tatar, şunları kaydetti:

“AB, Kıbrıs’ta tek taraflı ve ayrımcı tutumunu sürdürürken, bundan cesaret alan Rum tarafı da çözümü engelleyici tutumuna devam ederken, Kıbrıs Türk halkının ise zulüm niteliğindeki haksız ve insanlık dışı ambargolar altında ezilmesi istenmektedir. Tüm bunlara rağmen anavatan Türkiye’nin destek ve yardımlarıyla yolumuza devam ediyoruz. New York temaslarımda da belirttiğim gibi, tüm dünyaya çağrım Kıbrıs Türk halkına uygulanan tüm haksızlıklara son verilmesidir.”

Toplantıda, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile yaptığı görüşmeyle de ilgili bilgiler veren Cumhurbaşkanı Tatar, şunları ifade etti:

“BM Genel Sekreteri Guterres ile yaptığım görüşmede, Kıbrıs’ın gerçeklerini, eşit egemen iki ayrı devlete dayalı çözüm önerimizi ve federal temele dayalı bir çözümün mümkün olmayacağını bir kez daha anlattım. Dayatma bir çözümün kabul edilemeyeceğini de belirtirken, Sn. Guterres de dayatmalarla bir çözüme ulaşılamayacağını ifade etti. Eşit egemenliğimiz ile eşit uluslararası statümüz kabul edilmeden müzakerelerin başlayamayacağını da dile getirirken, Güney Kıbrıs ile insani ve gerekli olan diğer konularda iş birliği yapılabileceğini anlattım. Oldukça verimli bir görüşme oldu.”

Toplantıda söz alan muharip derneklerin başkanları ile yöneticileri, "Rum tarafının yürütmekte olduğu algı operasyonları ile beşinci kol faaliyetlerine ve anavatan Türkiye ile Kıbrıs Türk halkının bağlarını koparabilmek için yürütülen provokasyonlara dikkat çekerek, gereken önlemlerin alınması ve okullarda okutulan tarih kitaplarının yeniden düzenlenmesi gerektiğini" belirtti. Muharip dernekler, milli bilinç ve şuurun önemini de ifade ederek, bu yönde atılması gereken adımları da gündeme getirdiler.

Cumhurbaşkanı Tatar ise şunları söyledi:

“Ben, New York’ta haklı davamızı anlatmaya çalışırken, bazı çevrelerin Güney Kıbrıs’a giderek, Rum siyasi partileriyle bazı görüşmeler yaptıklarını, yeni siyasetimize karşı çıktılarını ve federasyon hayalini savunduklarını biliyorum. Halkımız da bunları görmüştür. Et ve tırnak gibi olduğumuz anavatan Türkiye ile bağlarımızı koparabilmek için çeşitli algı operasyonları yürütülüyor. Bunlara karşı dikkatli ve uyanık olmalıyız. Milli bilinç ve şuurun yaşatılması elbette çok önemlidir. Bu yönde de adımlar atılacaktır.

Bugün birtakım ekonomik ve sosyal sıkıntılar var diye davamızdan ve yeni siyasetimizden vazgeçecek değiliz. Bazı sorunların aşılmasına yönelik çalışmalar yapılıyor ve yapılacaktır. Anavatan Türkiye’nin desteğiyle de bu sorunların aşılacağından kuşkum yoktur. Bize düşen görev, birlik ve beraberliğimizi korumak ve birlikte mücadele etmektir.”