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"Ekibimizle çözüm vizyonuyla göreve hazır olacağım"

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Erhürman sonuç odaklı ve ucu açık olmayan bir müzakere sürecinin başlatılması için Ekim ayı ortasından itibaren bütün ekip ve çözüm vizyonuyla göreve hazır olacakları mesajı verdi

"Ekibimizle çözüm vizyonuyla göreve hazır olacağım"
Cumhurbaşkanı adayı ve Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman Ekim ayı ortasından itibaren 5’li konferans ve Kıbrıs sorununa Birleşmiş Milletler (BM) parametreleri çerçevesinde çözüm için göreve hazır olacaklarını bildirdi.
Erhürman sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in seçimlerden sonra Kıbrıs için 5’li konferans girişimi yapacağına dair açıklamalarının son derece önemli olduğunu kaydetti.
Erhürman sonuç odaklı ve ucu açık olmayan bir müzakere sürecinin başlatılması için Ekim ayı ortasından itibaren bütün ekip ve çözüm vizyonuyla göreve hazır olacakları mesajı verdi.
Erhürman açıklamasında şöyle dedi:
“BM Genel Sekreteri Sayın Guterres'in Kıbrıs sorununa BM parametreleri çerçevesinde bir çözüm bulmak için seçimler sonrası 5'li Konferans çağrısını yinelemesi son derece önemlidir. Bu vesileyle, sonuç odaklı ve ucu açık olmayan bir müzakere sürecinin başlatılması için Ekim ayı ortasından itibaren bütün ekibimiz ve çözüm vizyonumuzla göreve hazır olacağımızı bütün taraflara duyurmakta fayda görüyorum.”
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