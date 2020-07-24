CTP Lefkoşa İlçesi’nin düzenlediği ‘Eğitimde Yeniden Yapılanma Paneli’ dün akşam Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) binasında yapıldı. Eğitimbilimci Salih Sarpten’in moderatörlüğünde düzenlenen panelde konuşan Erhürman, “Eğitimde daha iyisini yapmalıyız” dedi

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman eğitimde ciddi sorunlar olduğunu, pandemi sürecinin de bunu gösterdiğini belirtti.

Kamu okullarının desteklenmesi gereğine işaret eden Erhürman, “Eğitimde daha iyisini yapmalıyız” dedi.

CTP Lefkoşa İlçesi’nin düzenlediği ‘Eğitimde Yeniden Yapılanma Paneli’ dün akşam Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) binasında yapıldı. Eğitimbilimci Salih Sarpten’in moderatörlüğünde düzenlenen panele, KTÖS Eğitim Sekreteri Burak Maviş, KTOEÖS Yönetim Kurulu üyesi Hasan Soyer, DAÜ-SEN adına Prof. Dr. Ahmet Pehlivan ve CTP MYK Üyesi Çiçek Göçkün Bayramoğlu, konuşmacı olarak katıldı.

ERHÜRMAN: “KAMU OKULLARI DESTEKLENMELİ”

CTP’den yapılan açıklamaya göre, panelin açılışında konuşan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, kamu okullarının desteklenmesi gereğine dikkati çekti.

“Pandemi sürecinin yüze tokat gibi çarptığını” vurgulayan Erhürman eğitim sistemini baştan sona gözden geçirmek gerektiğini söyledi.

Mesleki eğitim sisteminde de ciddi sıkıntılar olduğunu gözlemlediğini söyleyen CTP lideri Erhürman, içinde bulunulan zararın tahminlerden çok öte olduğunu, o yüzden 10 Mart öncesinin daha iyisinin bulunması gerektiğini vurguladı. Yükseköğretim konusuna da değinen Erhürman, bir an önce kalitenin yükseltildiği bir yapıya dönmenin zorunlu olduğunu belirtti.

“EĞİTİMİN ASIL AMACI MUTLU İNSAN YETİŞTİRMEK OLMALI”

CTP MYK Üyesi ve Eğitim Sekreteri Çiçek Göçkün Bayramoğlu, CTP olarak eğitimin en önemli gailelerinden biri olduğunu söyledi ve eğitimin asıl amacının mutlu bir insan yetiştirmek olması gerektiğini vurguladı.

Eğitimi rasyonel, hümanist ve barışçıl bir çerçeveden ele almamanın, mutluluk ve barışı olumsuz etkilediğini de söyleyen Bayramoğlu, yaşanılan çağın dijital dönüşümü de kaçınılmaz olarak zorunlu kıldığını vurguladı.