“Egemen eşitlik kabul edilmezse resmi müzakere sürecine geçilmesi mümkün değil”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC’nin egemen eşitliğinin kabul edilmemesi halinde resmi müzakere sürecine geçilmesinin mümkün olmadığını vurguladı.

Tatar kapalı oturumda Meclis Genel Kurulu’nu Kıbrıs sorunu hakkında bilgilendirmesinin ardından basın mensuplarına konuştu.

New York öncesinde milletvekillerine bilgi vererek değerlendirmelerde bulunduğunu anlatan Tatar, soruları da yanıtladığını söyledi.

KKTC’nin egemen eşitliğinin kabul edilmemesi halinde resmi müzakere sürecine geçilmesinin mümkün olmadığını söyleyen Tatar, bu resmi siyasetin Türkiye ile de değerlendirildiğini kaydetti.

Kıbrıs’ta bir anlaşma olacaksa bunun egemen eşitlik temelinde olması gerektiğini anlatan Tatar, New York’ta da bunu anlatacaklarını ifade etti.

Cumhurbaşkanı olarak farklı teknik komitelerde resmi müzakere süreçlerinde iki halk arasındaki ilişkilerin nasıl gelişeceğini, iki devlet esasına göre ele aldıklarını söyleyen Tatar, görüşülebilecek konular arasında, ada etrafındaki zenginliklerin paylaşımı, elektrik ve enerjide yaşanan sorunların sadece 40 mil uzakta olan Türkiye’ye çekilecek bir kabloyla "grid sisteme" bağlanarak çözülmesi, yenilenebilir enerji, Türkiye’den aktarılan Anadolu suyunun Güneyle paylaşılması ile su sıkıntısının çözülmesine katkı sağlanması, 29 farklı bölgedeki mayınların temizlenmesi için iki devlet arasında iş birliği ve düzensiz göçten doğan mağduriyetlerin giderilmesi için KKTC kurumlarının da yer aldığı komiteler kurulması gibi konularda iş birliği olduğunu anlattı.

Kıbrıslı Rumların sunduğu güven yaratıcı önlemleri kabul etmelerinin mümkün olmadığını da dile getiren Tatar, örneğin Ercan Havalimanı ile ilgili getirilen öneriyle fır hatlarının Güney Kıbrıs’a bağlanması, Ercan-Ankara arasındaki fır hattı iş birliğinin son bulmasının kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Gazimağusa Limanı konusunda sunulan güven yaratıcı önlemin de kabul edilemez olduğunu dile getiren Tatar, bunların ancak kapsamlı çözümden sonra gündeme gelebileceğini dile getirdi.

Maraş’ın iadesi ve KKTC sınırları dışına çıkarılmasını da asla kabul edemeyeceklerini anlatan Tatar, “Egemen eşitliğimiz kabul edilmeden kapsamlı görüşmeye geçmemiz mümkün değildir” dedi.

Tatar “Bizim şu an teknik komiteler bağlamında yapmaya çalıştığımız iki tarafın iş birliğiyle hareket etmektir” diyerek, KKTC makamları ile Güney’deki makamların çeşitli meselelerde iş birliği yapabileceğini tekrarlayarak, bu bağlamda 1 ve 8 Temmuz’da sundukları önerilerin bu saydıkları olduğunu söyledi.

Tatar “Bunların yürürlüğe konulmasında Kıbrıs Cumhuriyeti otoritesinin Kuzeye sarkması söz konusu olamaz” ifadelerini kullandı.

Meclis’e yaptığı bilgilendirmede neden federasyonun geride kaldığını ve bir umut vaat etmediğini anlattığını dile getiren Tatar, "Kıbrıslı Rumların zihniyetinin ciddi tuzaklarla dolu bulunduğunu ve hedeflerinin otoritelerini Kuzey'e yayarak KKTC'yi ortadan kaldırmak, Kıbrıslı Türkleri 1974 öncesinden kötü bir duruma sokmak" olduğunu söyledi.

“Bizlerin azınlık durumuna düşmemizi asla kabul etmeyiz” diyen Tatar, kendisini bilgilendirme yapması için yapılan davet için Meclis Başkanı Zorlu Töre ve Başbakan Ünal Üstel'e de teşekkür etti.