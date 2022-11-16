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Efendi: “Yerel yönetimlerde markayız"

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CTP Lapta-Alsancak-Çamlıbel Belediye Başkan adayı Efendİ “Yerel yönetimlerde markayız, bu markayı tüm bölgelerimize taşıyacağız”

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Efendi: “Yerel yönetimlerde markayız"
Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin (CTP) Lapta-Alsancak-Çamlıbel Belediye Başkan adayı  olarak açıkladığı Emre Efendi, Çamlıbel, Akdeniz ve Tepebaşı'nı ziyaret ederek yurttaşlarla bir araya geldi.
CTP’den yapılan açıklamaya göre, Emre Efendi’ye ziyaretlerinde Girne İlçe Başkanı Ongun Talat, Girne bölgesi milletvekilleri, ilçe yönetim kurulu üyeleri ve partililer eşlik etti.
Konuşmasında, CTP'nin yerel yönetimlerdeki başarısını herkesin gördüğünü, projeleri ve yatırımlarıyla marka haline geldiğini vurgulayan Emre Efendi, bu markayı tüm bölgeye taşıyacaklarını ve projeleriyle fark yaratacaklarını söyledi. Bölgenin artık değişime hazır olduğunu kaydeden  Efendi, “Enerjimiz, bölgelerimize dinamizm katacak" dedi.
 
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