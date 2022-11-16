Efendi: “Yerel yönetimlerde markayız"

CTP Lapta-Alsancak-Çamlıbel Belediye Başkan adayı Efendİ “Yerel yönetimlerde markayız, bu markayı tüm bölgelerimize taşıyacağız”

Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin (CTP) Lapta-Alsancak-Çamlıbel Belediye Başkan adayı olarak açıkladığı Emre Efendi, Çamlıbel, Akdeniz ve Tepebaşı'nı ziyaret ederek yurttaşlarla bir araya geldi.

CTP’den yapılan açıklamaya göre, Emre Efendi’ye ziyaretlerinde Girne İlçe Başkanı Ongun Talat, Girne bölgesi milletvekilleri, ilçe yönetim kurulu üyeleri ve partililer eşlik etti.

Konuşmasında, CTP'nin yerel yönetimlerdeki başarısını herkesin gördüğünü, projeleri ve yatırımlarıyla marka haline geldiğini vurgulayan Emre Efendi, bu markayı tüm bölgeye taşıyacaklarını ve projeleriyle fark yaratacaklarını söyledi. Bölgenin artık değişime hazır olduğunu kaydeden Efendi, “Enerjimiz, bölgelerimize dinamizm katacak" dedi.

