Dursun Oğuz da UBP başkanlığına aday

UBP’nin şanlı bayrağını daha iyi yerlere taşımak, her UBP’linin olduğu gibi şahsı için de büyük bir onur olduğunu vurgulayan Dursun Oğuz, “Partime olan sevgimi ve vatanıma olan hizmet aşkımı siz değerli üyelerimizin de desteğiyle UBP Genel Başkanlığı ile taçlandırmak istiyorum” dedi

Ulusal Birlik Partisi Gazimağusa Milletvekili, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, UBP Genel Başkanlığı için aday olduğunu açıkladı.

Oğuz, yaptığı yazılı açıklamada, UBP’nin şanlı bayrağını daha iyi yerlere taşımak, her UBP’linin olduğu gibi şahsı için de büyük bir onur olduğunu vurgulayarak, “Partime olan sevgimi ve vatanıma olan hizmet aşkımı siz değerli üyelerimizin de desteğiyle UBP Genel Başkanlığı ile taçlandırmak istiyorum” dedi.

KKTC siyasetinin amiral gemisi Ulusal Birlik Partisi’nin Cumhurbaşkanlığı seçiminden zaferle çıktığını, partide yeni bir bayrak değişimi vaktinin geldiğini dile getiren Oğuz şöyle devam etti:

“Kıbrıs Türk halkının ve UBP’nin kavgaya değil uzlaşıya, kutuplaşmaya değil birlik içinde olmaya ihtiyacı vardır. Bu birliktelikte en büyük gücümüz hür ve başı dik yaşama arzumuz ile Türkiye Cumhuriyetiyle ayrılmaz bütünlüğümüzdür.

Bakanlık dönemimde olduğu gibi Genel Başkanlığımda da tek amacım sadece ve sadece azimle ve büyük bir inançla çalışmak olacaktır.”

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı dönemimde ülkede birçok projeyi hayata geçirdiklerini, yıllardır dokunulmayan sorunların çözümü ve ülkeye kazandırılması yönünde aktif çalıştıklarını ifade eden Oğuz, şöyle dedi:

“Birçok alanda ilkleri yaptık. Bugüne kadar ki süreçte sadece yapacağımız sözleri verdik ve yaptık. Tek hedefimiz halkımıza güven vermekti.

Bu duygularla 31 Ekim’de yapılacak olan kurultayımızda UBP Genel Başkanlığına aday olduğumu açıklar, diğer aday arkadaşlarıma da bu kutsal yarışta başarılar dilerim.

Çalışan, üreten, dünyaya kendini ispat edecek tertemiz bir Genel Başkan için siz değerli UBP’lilerin şahsıma vereceğiniz destekten şüphem yoktur.”