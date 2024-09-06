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Dujarric: “Üçlü görüşme için halen davet gönderilmedi”

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Dujarric “Genel Sekreter iki tarafın liderlerini, Kıbrıs sorununda bundan sonra atılacak adımları ele almak üzere ortak görüşmeye davet etme olasılığını incelemeye devam ediyor. Bu halen düşündüğümüz ancak incelemeye devam ettiğimiz bir şeydir.” dedi

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Dujarric: “Üçlü görüşme için halen davet gönderilmedi”
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BM Genel Sekreter sözcüsü Stephane Dujarric, Genel Sekreter Antonio Guterres’in üçlü görüşme olasılığını halen değerlendirdiğini ancak Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’e henüz davet göndermediğini açıkladı.
Haravgi’nin haberine göre Dujarric New York’taki BM merkezinde düzenlediği basını bilgilendirme toplantısı sırasında, Rum Haber Ajansı’nın ilgili sorusuna muhatap oldu.
Dujarric “Genel Sekreter iki tarafın liderlerini, Kıbrıs sorununda bundan sonra atılacak adımları ele almak üzere ortak görüşmeye davet etme olasılığını incelemeye devam ediyor. Bu halen düşündüğümüz ancak incelemeye devam ettiğimiz bir şeydir.” ifadesini kullandı.
Genel Sekreterlik ofisinden şu ana kadar iki lidere ortak görüşme daveti gönderilmediğini vurguyla ifade eden Dujarric “Net olması gereken şudur ki bugüne kadar davet gönderilmedi.” dedi.
Gazete, Cumhurbaşkanı Tatar’ın ve Rum Yönetimi Başkanı Hristodulidis’in kamuoyuna yönelik açıklamalarında “üçlü görüşmenin eylül sonu-ekim başlarında olması konusunda nabızlarının yoklandığını ima ettiklerini” öne sürdü.
 
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