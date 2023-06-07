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DP Milletvekili adayı Serhan Aktunç:

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“Çalışanlar adına mücadele edeceğim”

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DP Milletvekili adayı Serhan Aktunç:
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DP Milletvekili adayı Serhan Aktunç, beraberindeki heyet ile Kamu-Sen'i ziyaret etti.
Ülke ekonomisinin sıkıntılı bir dönemden geçtiğini, bu zor dönemde parti olarak elini taşın altına koyduklarını anlatan Aktunç, bu sıkıntıların giderilmesi için halkın turizm sektöründen pay alabileceği projelere odaklandıklarını belirtti.
Kamu çalışanlarının haklarının korunarak, özel sektör çalışanlarının haklarının yukarı çekilmesi gerektiğini anlatan Aktunç, “rasyonel olan, kamu sektörünü özel sektör seviyesine indirmek değildir, rasyonel olan özel sektörü, kamu sektörünün seviyesine çıkarmaktır” dedi. Aktunç bu rasyonel gerçek ortada iken, alım gücünün korunması için hem kamu hem de özel sektör çalışanları adına mücadele edeceğini söyledi.
Aktunç, ülke insanının ve ekonominin geleceği konusunda çalışmalar yaptığını, ortaya alternatif çözüm önerileri çıkarmayı ve sivil toplum örgütleriyle görüşüp, bu katkılarla birlikte hazırlayacakları önerileri meclise taşımak istediklerini ifade etti.
 
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