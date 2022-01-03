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“DP, halkın umudu oldu”

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DP Genel Başkanı Ataoğlu, “DP iktidarında, teşvik sisteminde ortaya koyacağımız yeni vizyon ile üretimi arttırmayı, bunun yanında da üretimde kaliteyi arttırmayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı

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“DP, halkın umudu oldu”
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Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Gazimağusa İlçesine bağlı Güvercinlik, Çayönü, Köprülü, İncirli ve Beyarmudu köylerini ziyaret ederek, halkın sorunlarını dinledi, DP’nin sorunlara yönelik programını aktardı. 
Halk ile yaptığı sohbetlerde, DP’nin tek hassasiyetinin, Kıbrıs Türk halkının refahı ve mutluluğu olduğunu belirten DP Genel Başkanı Başbakan Yardımcısı Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, “DP, halkın umudu olmuştur. Bu hassasiyet ve bu sorumluluk bilinciyle, ülkenin siyasi, ekonomik, sağlık, eğitim ve demokratik yaşamını yeniden revize etmek için yola çıktık. Bunun için de kararlı ve cesur adımlar atacak kadroya da vizyona da sahibiz” ifadelerini kullandı. 
Ziyaretlerinde üretimin önemine de değinen Ataoğlu, “KKTC ekonomisinin lokomotifi turizm ise turizmin lokomotifi de tarımdır, üretimdir. DP iktidarında, teşvik sisteminde ortaya koyacağımız yeni vizyon ile üretimi arttırmayı, bunun yanında da üretimde kaliteyi arttırmayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı. 
Ataoğlu, “DP, her zaman halkın yanında oldu, olmaya da devam edecek. Çünkü biz sözde değil, özümüzde halkımızın yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz” dedi.


 
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