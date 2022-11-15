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DP'de görevden alma ve atamalar bitmiyor

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DP'de görevden alma ve atamalar bitmiyor
Seçim yasaklarının yürürlüğe girmesine 1 gün kala, UBP-DP-YDP hükümetinin DP kanadında son dakika görevden alma ve atamaları yapıldı.
Resmi Gazete’de yayınlanan kararlara göre Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı, bünyesindeki Çevre Koruma Dairesi Müdürlüğü'nden Emir Akyıllar, Eski Eserler ve Müzeler Dairesi müdürlüğünden Nazım Ced, Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları müdürlüğünden Mutlu Ateş ve Turizm Planlama Dairesi müdürlüğünden Osman Şeker görevlerinden alındı.
Görevden alınan müdürlerin yerine ise Çevre Koruma Dairesi Müdürlüğü'ne Abdullah Aktolgalı, Eski Eserler ve Müzeler Müdürlüğü'ne Tankut Rıfkı, Tiyatrolar Müdürlüğü'ne Nazım Ced ve Turizm Planlama Dairesi Müdürlüğü'ne ise Mazlum Kortaş atandı.
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