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DP'de genel sekreterliğe Çelikden vekalet edecek

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Demokrat Parti (DP) MYK’sı tercihini 1992’den bu yana partinin birçok  kademesinde görev alan ve iki dönemdir Demokrat Parti Genel Sekreter Yardımcılığı görevini yürüten Çelikden’den yana yaptı

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DP'de genel sekreterliğe Çelikden vekalet edecek
Afet Özcafer’in istifasıyla boşalan DP Genel Sekterliği görevine DP Genel Sekreter Yardımcılığını görevinde bulunan Hande Kayasal Çelikden vekalet edecek.
DP açıklamasına göre, Demokrat Parti (DP) MYK’sı tercihini 1992’den bu yana partinin birçok  kademesinde görev alan ve iki dönemdir Demokrat Parti Genel Sekreter Yardımcılığı görevini yürüten Çelikden’den yana yaptı.
Açıklamada, “Demokrat Parti’de hizmetin bir bayrak yarışı şeklinde yapıldığını, bu süreçte de de bayrağı devralacak olan Çelikden’in geçmiş dönemde partide yürüttüğü görevlerden ötürü kıdemli görülmesi parti MYK’sının tercihinde etkin rol oynadı” denildi.    
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