DP'de Beyazit Adalıer depremi

Yıllarca Demokrat Parti üyesi olan ve bir dönem Mehmetçik Belediye Başkanlığı yapan Beyazıt Adalıer partisinden istifa etti. İskele bölgesinde Demokrat Parti’nin en güçlü isimlerinden birisi olarak bilinen ve yıllarca Mehmetçik belediyesi başkanlığı yapmış olan Beyazıt Adalıer’in Demokrat Parti’den istifası dikkat çekti.

