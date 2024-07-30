DP, 32’inci kuruluş yıl dönümünü kutluyor

Ataoğlu: “KKTC için emek verirken yorulma hakkımız hiçbir zaman olmamıştır, çünkü bu ülkeye gönül vermiş hiç kimsenin köşeye çekilme lüksü yoktur.”

Demokrat Parti (DP), 32. kuruluş yıl dönümünü kutluyor... DP Genel Başkanı Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, “KKTC için emek verirken yorulma hakkımız hiçbir zaman olmamıştır, çünkü bu ülkeye gönül vermiş hiç kimsenin köşeye çekilme lüksü yoktur.” dedi.



Ataoğlu, partisinin kuruluşunun 32’nci yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.



Ataoğlu mesajında, 32 yıl önce yanan demokrasi meşalesinin yüreklerde parlamaya devam ettiğini belirterek partinin kuruluşundan bu yana emeği geçen herkese teşekkür etti.



Partisinin, Kıbrıs Türk halkının hak ettiği yaşam standartlarına ulaşması için mücadele ettiğini ve bu misyonu devam ettirmek için çalıştığını belirten Ataoğlu, birlik ve beraberliğe en çok ihtiyaç duyulan günlerden geçildiğini kaydederek, halkın refahı için tüm enerjilerini seferber ettiklerini kaydetti.



Ataoğlu mesajında özetle şunlara değindi:



“Siyasetin merkezine insanı koyan bir anlayışla, kadınlarımızı ve gençlerimizi daha aktif kılmak, onların enerjisinden ve vizyonundan ilham almak, geleceğimizin teminatı olacaktır…



Anavatan Türkiye ile olan güçlü bağlarımızı her zaman koruyacak, bu birlikteliği daha da pekiştirmek için çaba göstereceğiz… KKTC için emek verirken yorulma hakkımız hiçbir zaman olmamıştır, çünkü bu ülkeye gönül vermiş hiç kimsenin köşeye çekilme lüksü yoktur. Bu bilinçle hareket ederek, birlik ve beraberliğimizi kimsenin sarsamayacağını biliyoruz.



32’nci yılımızın bize kattığı tecrübe ve güçle, geleceğe umutla bakıyoruz. Kurucu liderimiz R. R. Denktaş'ın bizlere miras bıraktığı ilkeler doğrultusunda, DP olarak halkımıza hizmet etmeye devam edeceğiz. Bu kutlu yolda yanımızda olan, partimize emek veren herkese en içten teşekkürlerimi sunuyorum. Birlikte daha nice güzel yıllara...”

