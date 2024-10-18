Dördüncü turda da Öztürkler salt çoğunluk oyunu alamadı

Meclis Genel Kurulu’nda Meclis Başkanlığı’na aday gösterilen Ulusal Birlik Partisi Milletvekili Ziya Öztürkler için yapılan dördüncü tur oylamada da üçüncü turda olduğu gibi, 25 kabul, 23 ret ve 1 geçersiz oy kullanıldı. Öztürkler, salt çoğunluğu sağlayamadığı için dördüncü turda da seçilemedi.
Öztürkler için yapılan ikinci tur oylamada, 24 kabul, 23 ret ve 2 geçersiz oy kullanılmıştı.
Genel Kurul'da beşinci tur oylamaya geçileceği bildirilirken, ara verildi.
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