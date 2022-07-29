Dışişleri Bakanlığı yeni müsteşarı Köprülü oldu

Dışişleri Bakanlığı’nda 1 Ağustos’tan geçerli olmak üzere atama ve görevden almalar yapıldı; görev değişiklikleri oldu.
Resmi Gazete’de yayımlanan üçlü kararnamelere göre, Dışişleri Bakanlığı Müsteşarlığı’na Kemal Köprülü atandı.
Halen müsteşarlık görevini sürdüren İsmet Korukoğlu ise görevinden alınarak Dışişleri Dairesi Müdür/Temsilci mevkiine getirildi.
Dışişleri Dairesi Genel Müdürü Ufuk Turganer de bu görevden alınarak Müdür/Temsilci olarak atandı.
Dışişleri Dairesi Genel Müdürü ise Damla Güçlü oldu.
Tüm atama ve görevden almalar 1 Ağustos’tan itibaren geçerli olacak.
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