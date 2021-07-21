banner583
banner676
Cimnastikçiler, geceyi aydınlattılar
Cimnastikçiler, geceyi aydınlattılar
11 0
Klasiklerden Asya’ya büyük destek
Klasiklerden Asya’ya büyük destek
38 0
 
Bayramı evde geçirecekler için birbirinden sürükleyici diziler
Bayramı evde geçirecekler için birbirinden sürükleyici diziler
31 0
LTB Başkanı Harmancı, Türkiye'nin 5 büyük belediye başkanıyla görüştü
LTB Başkanı Harmancı, Türkiye'nin 5 büyük belediye başkanıyla görüştü
76 0
“Kendimi ülkemle evlenmiş gibi düşünüyordum”
“Kendimi ülkemle evlenmiş gibi düşünüyordum”
72 0
Hamilton 10 saniye cezasına rağmen kazandı
Hamilton 10 saniye cezasına rağmen kazandı
17 0
Cimnastikte hedef, 20 kulüp ve 10 bin çocuk
Cimnastikte hedef, 20 kulüp ve 10 bin çocuk
36 0
banner661
banner682

Dışişleri Bakanlığı'ndan Borell'e sert eleştiri

banner476

Dışişleri Bakanlığı yazılı açıklama yaparak, Avrupa Birliği Komisyonu Başkan Yardımcısı ve Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell’in dün Maraş’la ilgili  Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ni destekleyen yanlı  bir açıklama yapmasını sert bir dille eleştirerek  “Borrell’in, Kıbrıs Türk halkının iradesi hilafına, halihazırda geçmişin kalıntısı haline dönüşen BM Güvenlik Konseyi kararlarına atıf yapması beyhudedir" dedi

banner666
Dışişleri Bakanlığı'ndan Borell'e sert eleştiri

Dışişleri Bakanlığı, Kapalı Maraş’ın, KKTC toprağı olduğunu, her devlet gibi KKTC devletinin de kendi toprakları üzerinde mutlak egemenliği bulunduğunu kaydetti ve  “Kapalı Maraş’ın, bu aşamada bir kısmının askeri bölge statüsünün kaldırılmasına” yönelik kararın bu çerçevede değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Bakanlık, Cumhurbaşkanı ile hükümet tarafından alınarak Cumhurbaşkanı tarafından Kıbrıs Türk Halkı için çok önemli bir günde açıklanan kararla ilgili olarak  “Kapalı Maraş’ın, bu aşamada bir kısmının askeri bölge statüsünün kaldırılmasına yönelik kararımız gibi gelecekteki kararlarımız da, hiç şüphesiz, mülkiyet hakkına mutlak saygı gözetilerek alınacaktır” dedi.

Dışişleri Bakanlığı yazılı açıklama yaparak, Avrupa Birliği Komisyonu Başkan Yardımcısı ve Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell’in dün Maraş’la ilgili  Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ni destekleyen yanlı  bir açıklama yaparak AB’nin Kıbrıs konusunda tarafsız olmak istemediğini bir kez daha gözler önüne serdiğini kaydetti.

GKRY’ye koşulsuz desteğini sürdüren AB yetkililerinin beyanatlarının hiç bir ahlaki hükmü kalmadığı belirletilen açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

 “Borrell’in, Kıbrıs Türk halkının iradesi hilafına, halihazırda geçmişin kalıntısı haline dönüşen BM Güvenlik Konseyi kararlarına atıf yapması beyhudedir. Kıbrıs Türk halkı, Kıbrıs konusunun çözüm modeline ilişkin kararını vermiştir. Bu karar, KKTC’nin egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsüne saygı duyulmasına dayanmaktadır. AB er ya da geç bu gerçeği idrak edecektir.

Kıbrıs Türk halkının varlığını dahi görmezden gelen AB’nin tehditkar açıklamalarına karşın, Anavatan Türkiye ile birlikte meşru hak ve çıkarlarımızı koruma kararlılığında olduğumuzu bu anlamlı günde bir kez daha vurgularız”.

banner342
banner692
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.