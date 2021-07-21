Dışişleri Bakanlığı'ndan Borell'e sert eleştiri

Dışişleri Bakanlığı yazılı açıklama yaparak, Avrupa Birliği Komisyonu Başkan Yardımcısı ve Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell’in dün Maraş’la ilgili Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ni destekleyen yanlı bir açıklama yapmasını sert bir dille eleştirerek “Borrell’in, Kıbrıs Türk halkının iradesi hilafına, halihazırda geçmişin kalıntısı haline dönüşen BM Güvenlik Konseyi kararlarına atıf yapması beyhudedir" dedi

Dışişleri Bakanlığı, Kapalı Maraş’ın, KKTC toprağı olduğunu, her devlet gibi KKTC devletinin de kendi toprakları üzerinde mutlak egemenliği bulunduğunu kaydetti ve “Kapalı Maraş’ın, bu aşamada bir kısmının askeri bölge statüsünün kaldırılmasına” yönelik kararın bu çerçevede değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Bakanlık, Cumhurbaşkanı ile hükümet tarafından alınarak Cumhurbaşkanı tarafından Kıbrıs Türk Halkı için çok önemli bir günde açıklanan kararla ilgili olarak “Kapalı Maraş’ın, bu aşamada bir kısmının askeri bölge statüsünün kaldırılmasına yönelik kararımız gibi gelecekteki kararlarımız da, hiç şüphesiz, mülkiyet hakkına mutlak saygı gözetilerek alınacaktır” dedi.

Dışişleri Bakanlığı yazılı açıklama yaparak, Avrupa Birliği Komisyonu Başkan Yardımcısı ve Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell’in dün Maraş’la ilgili Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ni destekleyen yanlı bir açıklama yaparak AB’nin Kıbrıs konusunda tarafsız olmak istemediğini bir kez daha gözler önüne serdiğini kaydetti.

GKRY’ye koşulsuz desteğini sürdüren AB yetkililerinin beyanatlarının hiç bir ahlaki hükmü kalmadığı belirletilen açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

“Borrell’in, Kıbrıs Türk halkının iradesi hilafına, halihazırda geçmişin kalıntısı haline dönüşen BM Güvenlik Konseyi kararlarına atıf yapması beyhudedir. Kıbrıs Türk halkı, Kıbrıs konusunun çözüm modeline ilişkin kararını vermiştir. Bu karar, KKTC’nin egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsüne saygı duyulmasına dayanmaktadır. AB er ya da geç bu gerçeği idrak edecektir.

Kıbrıs Türk halkının varlığını dahi görmezden gelen AB’nin tehditkar açıklamalarına karşın, Anavatan Türkiye ile birlikte meşru hak ve çıkarlarımızı koruma kararlılığında olduğumuzu bu anlamlı günde bir kez daha vurgularız”.