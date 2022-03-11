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“Dışarıdan bir müdahale olduğuna inanmıyorum”

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Ertuğrul Hasipoğlu, kabine değişiminde dışarıdan bir müdahale olduğuna inanmadığını belirtti

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“Dışarıdan bir müdahale olduğuna inanmıyorum”

Oğuzhan Hasipoğlu’nun babası, Meclis Eski Başkanı ve eski Bakan Ertuğrul Hasipoğlu, kabinede yaşanan değişikliğin bir ‘anlaşmazlık’ sonucu olduğunu savundu.
Hasipoğlu, “dışarıdan bir müdahale olduğuna inanmadığını” belirtti.
Hasipoğlu şunları aktardı:
“Herhalde Bakanlıklar konusunda anlaşamadılar. Söylenecek çok bir şey yok olduğunu düşünmüyorum. Oğuzhan Hasipoğlu kendisine verilen Bakanlığı benimseyemedi. Daha çok Dışişleri Bakanlığı üzerinde duruyordu, onu istiyordu. Herkes de kendisini o şekilde kabul etmişti. Oğuzhan ile aramızda geçen konuşmada bana Türkiye’nin müdahalesi olmadığını söyledi.
Ben de kabinede yapılan değişikliği ilk anda garipsedim ama şimdi hak veriyorum. Eğer başka biri bu görevi daha iyi yapacaksa, onun yapması daha doğru…”
 
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