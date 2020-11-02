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“Diğer 3 adayla birlikte hareket etme kararı aldık”

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Kurultay sonrasında değerlendirme yapan Sucuoğlu, UBP için çalışacaklarını söyleyerek, yarışa katılan diğer 3 adayla birlikte hareket etme kararı aldıklarını da belirtti ve “ikinci tur olacaksa diğer arkadaşlarla mutabakat sağladık” dedi

“Diğer 3 adayla birlikte hareket etme kararı aldık”
Ulusal Birlik Partisi’nde genel başkanlık yarışında 2 bin 706 oy alarak ikinci tura kalan Faiz Sucuoğlu BRT’ye açıklamalarda bulundu.
Sucuoğlu, “Dışarıdan ithal anketörlerle bir yere varılamayacağını gördük” dedi.
Sucuooğlu yüzde 54’e yüzde 26’ydı sunduğu raporda çok fazla bu tip şirketlere KKTC halkı güvenmesin. Bir nevi bazı arkadaşlar bunu bir kazanç kapısı olarak görüyor ve her seferinde her seçimde geliyorlar belli çevrelerin de itmesiyle tamamen manupule sonuçlar çıkartılıyor bazen tutuyor bazen tutmuyor. Yine bu olayda gördük ki büyük bir fark çıktı.” dedi.
UBP için çalışacaklarını söyleyen Sucuoğlu, yarışa katılan diğer 3 adayla birlikte hareket etme kararı aldıklarını da belirtti ve “ikinci tur olacaksa diğer arkadaşlarla mutabakat sağladık” dedi.
Sucuoğlu, “Bu yarışta kaybeden yoktur kazanan vardır. UBP’nin bütünlüğünden taviz vermemiz mümkün değil. Hepimiz biriz birlikte hareket edeceğiz. Kısa sürede hükümeti kurma görevi UBP Genel başkanına verilir ve hızlı bir şekilde devam edilir. Bütçe açığını ortadan kaldırmak için Türkiye ile birlikte hızlı bir adım atılır.” ifadelerini kullandı.
Pandemiye rağmen 6 bin 800 kusur UBP’linin seçime katıldığını ifade eden Sucuoğlu, Bu UBP’nin seçime de hazır olduğunu göstermiştir.” dedi.
Sucuoğlu “Bu kriz döneminde erken seçim daha da büyümesinin nedeni olur ama önce ülkemiz, pandemi, ekonomi önemli. En son çare olarak ekonomi düşünülür” dedi. (BRT)
 
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