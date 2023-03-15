Di Carlo “Genel Sekreter’in Kıbrıs sorununun çözümüne destek taahhüdünü yineledim”

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’le görüşen DiCarlo, görüşme sonrasında yaptığı kısa açıklamada, Hristodulidis ile Kıbrıs sorununu derinlemesine görüştüklerini belirterek “Genel Sekreter’in Kıbrıs sorununun çözümüne destek taahhüdünü yineledim” dedi

BM Genel Sekreteri’nin Siyasi İşler ve Barış İnşası Konuları Yardımcısı Rosemary DiCarlo, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Kıbrıs sorununa bir çözüm bulunmasına desteğini yineledi.

Kathimerini’ye göre bu sabah Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’le görüşen DiCarlo, görüşme sonrasında yaptığı kısa açıklamada, Hristodulidis ile Kıbrıs sorununu derinlemesine görüştüklerini belirterek “Genel Sekreter’in Kıbrıs sorununun çözümüne destek taahhüdünü yineledim” dedi.

DiCarlo daha da ilerleme yolunu görüşmek üzere Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile de bir araya geleceğini söyledi.

Rum Başkanlık Sarayı’nda saat 10.00’da başlayan ve bir saat süren DiCarlo-Hristodulidis görüşmesine Genel Sekreter’in Kıbrıs’taki Özel Temsilcisi Colin Stewart, DiCarlo’yla birlikte New York’tan gelen iki BM yetkilisi ve BM’nin Ada’daki İyi Niyet Misyonu yetkilileri katıldı. Rum tarafından ise Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos, Rum Müzakereci Menelaos Menelau, Sözcü Konstantinos Letimbiotis, Diplomatik Büro Şefi Marilena Rauna ve Basın Ofisi Müdürü Viktoras Papadopulos hazır bulundu.

