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“Devletten taviz vermeyeceğiz”

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Meclis Başkanı Töre, BM Güvenlik Konseyi’nin Kıbrıs’ta federal çözüm önerisini içeren açıklamasına tepki gösterdi: “BM eşitlikle ve adaletle ilgili olarak ne kadar samimi olduğu konusunda kendi kendini sorgulamıyor mu?”

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“Devletten taviz vermeyeceğiz”
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Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin (BMGK) Kıbrıs  sorunu konusunda federal çözüm önerisini içeren açıklamasına tepki gösterdi. 
Töre, 46 yıl önce müzakere edilmeye başlanan federasyon çözüm modelinin temelinin eşitliğe dayandığı malumları olmasına, eşitliğin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi tarafından hiçbir şekilde içselleştirilememesi ve her seferinde reddedilmesine rağmen, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin bu gerçekleri dikkate almadan federasyon müzakerelerine dönülmesi çağrısı yaptığını kaydetti.  
Töre, “Anlıyoruz ki Birleşmiş Milletler’in Kıbrıs konusunda çözümü değil, çözümsüzlüğü teşvik eden duruşunda değişiklik bulunmamaktadır” dedi. 
Eşitliğin temel unsur olduğu ve BM parametrelerinin de bunu vurguladığı federasyon modelinde bir uzlaşma sağlanmış olması halinde, iki tarafın eşitliğine dayanan bir yapının oluşturulmuş olacağını belirten Töre, “Hedef neticede her iki tarafın eşit şartlarda ortaklığı ise,  neden bir tarafın eşitliğine şiddetle karşı çıkılmaya devam ediliyor?  Soruna iki taraftan birini eşit kabul etmezken, diğer taraftan, eşitliğe dayalı bir çözüm modelinde ısrar ederken, BM eşitlikle ve adaletle ilgili olarak ne kadar samimi olduğu konusunda kendi kendini sorgulamıyor mu?” sorularını yöneltti. 
Töre, "yine önlerine 46 yıldır çözüm olamamış bir çözüm modeli, eşitliği kabul etmeyen, çözüme niyeti ve motivasyonu bulunmayan ve sadece müzakere eder görünen bir Güney Kıbrıs’la eşit şartlarda ve statüde olunmayacağı bir sürece başlama önerisinin konulduğunu" ifade etti.
Taraflardan birinin tüm uluslararası platformlarda sesini duyurabilirken diğerinin sesine ambargo koyanların eşitlikten söz etmesinin samimiyetini sorguladıklarını söyleyen Töre, şunları ifade etti:
“Tıpkı, BM geçmiş Genel Sekreteri Kofi Annan'ın, referandumun hemen sonrasında yapmış olduğu şu açıklamanın akıbetini sorguladığımız gibi: ‘Oylarıyla çözüm iradesi ortaya koyan Kıbrıslı Türklerin artık cezalandırılmaması için elimizden geleni yapmalıyız’." 
Töre, gelinen bu son noktada eşit egemenlikten ve devletten taviz vermeyeceklerini vurguladı.
 
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