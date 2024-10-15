Cumhurbaşkanı Tatar, devlet ve egemenlikten taviz verilemeyeceğini vurguladı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, New York’a gitmek üzere dün sabah KKTC’den ayrıldı.

Tatar, New York’a hareketinden önce Havalimanı'nda yaptığı açıklamada, “iki devletli çözüm” temennisini dile getirerek, devlet ve egemenlikten taviz verilemeyeceğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türkünün kendi hakkını aradığını, kimsenin hakkında gözü olmadığını vurgulayarak, "Biz sadece kendi hakkımızı arıyoruz. O da eşitlik temelinde, bu ülkede varlığımızı sürdürmek için” dedi.

Bu süreçleri yürütürken çok dikkatli olunması gereken hususlar olduğunu belirten Tatar, “Bu elbette sıradan bir yemek değildir. Bu gayriresmi ve ajandası olmayan bir yemektir.” dedi. Tatar, son dört yıldır, Türkiye Cumhuriyeti’nin de desteği ile istikrarlı şekilde sürdürülen yeni siyasetin aynı noktada sürdürüldüğünün de altını çizdi, konuyla ilgili spekülasyonlara önem verilmemesini istedi.

“Haklı davamızı savunmak için orada olacağız.” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, BM Genel Sekreteri'nin Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar'ın da görevi sırasında ortak zemin bulamadığını söylediğini anımsattı. Cumhurbaşkanı Tatar, ortak zeminin ancak Kıbrıs Türkü’nün egemenlik hakkının teyidi ile oluşabileceğini söylediğini kaydetti.

“Kıbrıs Türkü kendi hakkını arıyor. Bizim kimsenin hakkında gözümüz yok. Biz sadece kendi hakkımızı arıyoruz. O da eşitlik temelinde bu ülkede varlığımızı sürdürmek için…” diyen Tatar, “direk uçuş, direk ticaret ve direk temas” konularındaki talebini dile getirdi.

Kırmızı çizgileri olduğunun altını çizen Cumhurbaşkanı Tatar, “Biz Kıbrıs Türkü’nün asla tekrar göçmen olmasına müsaade etmeyiz. Biz Kıbrıs Türkü’nün egemenliğinden taviz veremeyiz.” dedi.

Kıbrıs Türkü’nün yalnız olmadığını ve TC ile milli bir siyaset yürütüldüğünü ifade eden Tatar, “Devlet ve egemenliğimizden taviz veremeyiz. Verdiğimiz anda gelecekte bizleri çok büyük tehlikeler bekleyebilir.” dedi.