“Daha güçlü bağlar inşa etmeli”

Cumhurbaşkanı Tatar ile görüşen BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Stewart, iki yarısı arasında daha güçlü ekonomik, sosyal ve benzeri bağlar inşa etmenin gerekliliğini konuştuklarını söyledi

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve BM Kıbrıs Barış Gücü Misyon Şefi Colin Stewart’ı kabul etti.

BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve BM Kıbrıs Barış Gücü Misyon Şefi Colin Stewart, Cumhurbaşkanı Tatar’la yaptıkları görüşmede bir dizi konuyu ele aldıklarını kaydetti.

Stewart, yaşanan yangın felaketinden dolayı Kıbrıslı Türkler’e desteğini ilettiğini ve yangının söndürülmesine katkı koyan Kıbrıs Rum Yönetimi de dahil uluslararası topluluk üyelerine yönelik takdir ve beğenisini ifade ettiğini söyledi.

Stewart, yangının söndürülmesine Kıbrıslı Rumlar’ın da katkı koymasının, böyle bir felaket yaşandığı zaman Kıbrıslıların ortaya koyduğu dayanışmanın bir göstergesi olduğunu da söyledi.

Bir soru üzerine adanın iki yarısı arasında daha güçlü ekonomik, sosyal ve benzeri bağlar inşa etmenin gerekliliğini konuştuklarını söyledi; dün konuyu sabah Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’le gerçekleştirdiği görüşmede de ifade ettiğini belirtti ve “Daha güçlü bağlar inşa etmek güveni de artıracaktır ve güven şu anda adanın iki yarısı arasında eksik olan ve Kıbrıs konusunda ileriye gidilmesini sağlayacak en önemli unsurdur” diye konuştu.

Adada bir çözüm için egemen eşitlik unsuruna hazırlayacağı raporda yer verip vermeyeceğinin sorulması üzerine ise Stewart, BM Genel Sekreteri’nin ilerleme sağlayacak bir yol bulunması gerektiğine inandığını kaydetti; şu an iki taraf arasında ortak bir zemin olmadığını ifade etti ve “yaptığımız her şey ortak bir zemin inşa etmeye yöneliktir” dedi.

Bir başka soru üzerine ise BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Stewart, adanın her iki tarafında da insanların geçmişten bugüne uzanan yaraları olduğunu, Kayıp Şahıslar Komitesi’nin bunlarla ilgili çalışmalar sürdürdüğünü ve kayıplar konusunun da güvensizlik yaratan ve ileriye doğru gidilmesini engelleyen bir unsur olduğunu kaydetti.

Cumhurbaşkanlığı Danışmanı Ergün Olgun da Stewart’la yaptıkları görüşmede egemen eşitliğin önemini; güven açısından ise Kıbrıslı Türklere eşit bir taraf olarak gerekli saygının gösterilmesi ve ayrıca izolasyonların kaldırılması gereğini vurguladıklarını söyledi.

Olgun, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Collin Stewart’ın New York’a giderek, Güvenlik Konseyi'nin Kıbrıs konusundaki 6 aylık dönem raporunun görüşüleceği toplantıya katılacağını, bir rapor sunacağını anlattı.

Raporun kendileri için önemli olduğunu dile getiren Olgun, “Birleşmiş Milletlerin görevi Kıbrıs'ta iki tarafın kabul edeceği bir uzlaşı sağlamak. Dolayısıyla bu uzlaşının gerçekleşebilmesi için biraz önce Stewart’ın da bahsettiği gibi şu anda bir ortak zemin yok. Taraflar arasında bu ortak zeminin hazırlanması için yapılması gerekenler var. Kıbrıs'ta sürdürülebilir bir uzlaşının sağlanabilmesi için ortak zemin ancak tarafların iki eşit tarafın denkliğiyle sağlanabilir” diye konuştu.

Karşılarında Kıbrıs Cumhuriyeti'ni işgal etmiş ve orada bütün adanın tek temsilcisi olduğunu iddia eden bir Rum devleti olduğunu belirten Olgun, “Denklik ancak iki devlet arasındaki bir anlaşmayla mümkün olabilir. Yani taraflardan biri devlet olur, bir tanesi statüsüz kalırsa bu Kıbrıs'ta uzlaşı şartlarının oluşmasına yardımcı olmaz, bir denkliğin sağlanabilmesi için taraflardan birinin statüsüne diğer tarafın da sahip olması gerekir” dedi.

Taraflar arasında ciddi bir güven eksikliği olduğunu ve 2 taraf arasında güven tesis etmek gerektiğini de kaydeden Olgun, güven tesis etmenin gereklerinin yerine getirilmesi gerektiğini vurguladı.