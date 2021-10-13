UBP Genel Başkan Adayı Faiz Sucuoğlu vurguladı: “Daha da güçlenerek, UBP ile ileriye”

UBP milletvekili ve Genel Başkan Adayı Faiz Sucuoğlu, hükümetin istifasını değerlendirdi.

Faiz Sucuoğlu’nun açıklaması şöyle: “Daha da güçlenerek, UBP’yle ileriye. Yaklaşık 10 aydır görev yapan UBP-DP-YDP hükümetinin istifasını yeni bir yolun başlangıcı olarak görmeliyiz. Milletvekili grubu olarak şu anda Başbakan Ersan Saner’in açıkladığı istifa kararını değerlendirirken şunu vurgulamak isterim: Ulusal Birlik Partisi, KKTC’ye yön veren en köklü ve güçlü partidir. Dolayısıyla ülke istikrarı adına UBP’nin içerisinde olmayacağı hiçbir hükümet modeli mümkün değildir. Ve kurultaya gitmeye hazırlandığımız şu günlerde, özellikle geçen akşam gerçekleştirdiğimiz kuruluş yıldönümü resepsiyonu tek başına iktidara yürüyeceğimizin de bir göstergesidir. Ulusal Birlik Partisi, KKTC’nin insanına sahip çıkan, tabanıyla bugüne kadar dimdik ayakta duran, bir siyasi partidir. KKTC’yi bundan sonraki süreçlerde, daha da iyi bir yapıyı kavuşturma adına, UBP’de görev yapmaya ve ülkemiz için çalışmaya devam edeceğiz. Önümüzdeki kurultaydan, partimizin daha da güçlenerek ve köklenerek büyüyeceğine olan inancım da tamdır. UBP, tabandan aldığı güç ve kudretle, önce kurultayını gerçekleştirecek ve yeni başkanıyla birlikte emin adımlarla tek başına iktidara yürüyecektir.”