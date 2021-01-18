Cumhuriyet Meclisi yeni başkanı belirlendi

Cumuhriyet Meclisi yeni başkanı belli oldu.

Cumhuriyet Meclisi'nin gerçekkleştirmiş olduğu son üç toplantısında yeni Meclis Başkanı seçimi konusunda yapılan oylamalarda UBP adayı Resmiye Canaltay'a yeterli oy çıkmaması sonrasında UBP Meclis Grubu tarafından belirlenen yeni aday Önder Sennaroğlu az öncesalt çoğunluk oyunu alarak yeni Meclis Başkanı seçildi.

Meclis'te yapılan seçime katılan 48 milletvekilinin 26 kabul, 20 red ve 2 çekimser oyu ile Önder Sennaroğlu yeni Meclis başkanı oldu.