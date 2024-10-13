Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu'nun yarın toplanması bekleniyor

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu'nun, yarın 2. Birleşim’in 5. Oturumu'nu yapmak üzere toplanması bekleniyor. Meclis Genel Kurulu, 2. Birleşim tamamlanmadığından dolayı, aynı gündemle yani "Başkanlık Divanı Seçimleri" gündemiyle toplanacak.

TAK muhabirinin Cumhuriyet Meclisi Genel Sekreteri Seral Fırat’tan aldığı bilgiye göre, Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nun yarın 10.30 sıralarında, henüz tamamlanmayan 2. Birleşim'in 5. Oturumu'nu yapmak üzere toplanması bekleniyor.



Başsavcılık görüşünün yarın gelmesi bekleniyor



Meclis’te yer alan siyasi partilerin, Meclis Başkanı seçimi için yarın verilmesi beklenen Başsavcılık görüşünü beklediğini ifade eden Fırat, yeni Başkanlık Divanı üyeleri seçilene kadar eski üyelerin görevde olduğunu anımsattı.

Cumhurbaşkanı'nın yarın yurt dışına gideceğinden dolayı Meclis Başkanı Zorlu Töre’nin Cumhurbaşkanı'na vekalet edeceğini ifade eden Fırat, Meclis Başkanlığı'na da Fazilet Özdenefe’nin vekalet edeceğini söyledi.



Meclis'te neler olmuştu?

Yeni yasama yılına 1 Ekim'de törensel toplantıyla başlayan Meclis Genel Kurulu'nun, 7 Ekim Pazartesi günkü toplantısında gündemi "Başkanlık Divanı Seçimleri" oldu.

UBP Grup toplantısında yapılan oylamada Meclis Başkanı adayları Faiz Sucuoğlu'nun 10, Zorlu Töre'nin 13 oy almasının ardından Meclis Genel Kurulu'nda Zorlu Töre için dört tur oylama yapıldı ancak salt çoğunluk sağlanamadı. Bu arada, Sucuoğlu, Grup toplantısının ardından tepki göstererek 7 Ekim'den itibaren Meclis'teki hiçbir toplantıya katılmadı.

Töre için yapılan ilk oylamada 23 kabul, 23 ret, 2 çekimser; ikinci oylamada 24 ret, 23 kabul; üçüncü oylamada 25 ret, 23 kabul, 1 çekimser; dördüncü oylamada 25 ret, 23 kabul ve 1 çekimser oy kullanıldı.

Grup toplantısının ardından UBP Grup Başkan Vekili Sunat Atun, Genel Kurul’da söz alarak Zorlu Töre’nin adaylığının geri çekildiğini ve UBP Girne milletvekili Kutlu Evren’i aday gösterdiklerini açıkladı.

UBP milletvekili Kutlu Evren, ilk oylamada 22 kabul, 26 ret oyu aldı, Meclis Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe, bundan sonraki süreçle ilgili grup başkan vekilleriyle görüşmek üzere toplantıya ara verdi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın perşembe günü Türkiye'ye gitmesi üzerine Cumhurbaşkanı Vekilliğini Zorlu Töre üstlenirken, Meclis Başkanlığı'na da yardımcısı Fazilet Özdenefe vekalet etti. CTP'nin yaşananlara tepki göstererek aldığı grup kararı üzerine Özdenefe'nin toplantı çağrısı yapmayacağı açıklandı.

Bu arada Zorlu Töre ve UBP milletvekili Ali Pilli geçirdikleri rahatsızlıklar üzerine salı günü hastaneye kaldırıldı.

Meclis Genel Kurulu bu nedenlerle toplantısına devam edemedi.

Meclis'te yaşanan gelişmeler üzerine Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 10 Ekim Perşembe akşamüstü Türkiye'deki programını iptal edip yurda döndü. Zorlu Töre ve Ali Ali Pilli'nin de aynı saatlerde taburcu edilmesiyle Töre başkanlığında açılan Meclis Genel Kurulu'nda, UBP, Meclis Başkanı adayını değiştirerek Kutlu Evren'in yerine Zorlu Töre'yi gösterdi.

Ancak Genel Kurul'da, Töre için yapılan ilk tur oylamada 25 ret, 24 kabul; ikinci, üçüncü ve dördüncü turlarda 25 kabul, 24 ret; 5 turda ise 25 ret, 23 kabul, 1 geçersiz oy kullanıldı.

Zorlu Töre, "bu sonuçla seçimi kazandığını" savunarak oturumu kapatırken muhalefet sonuca itiraz etti.

Başkanlık seçimine dair Meclis İç Tüzüğü'ndeki düzenlemeyle ilgili yorum farkı nedeniyle Meclis Başkanlığı ve hükümet, cuma günü Başsavcılık'tan görüş istedi.

Cumhuriyet Meclisi'nde iktidarın büyük ortağı UBP 24, ana muhalefet CTP 19, iktidar ortağı DP 3, YDP 2 ve bağımsızlar da 2 koltukla temsil ediliyor.

