"Cumhurbaşkanlığı makamına mağdur edebiyatı yapmak yakışmıyor"

Halkın kutuplaştırılmasının doğru olmadığını dile getiren Tatar, Cumhurbaşkanlığı makamının herkesi kucaklaması gerektiğini, o makama Türkiye karşıtlığı ortaya çıkarmak ve tehdit edildiğini söyleyerek, mağdur edebiyatı yapmanın yakışmadığını söyledi

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı, Cumhurbaşkanı adayı, Başbakan Ersin Tatar, Yeniden Doğuş Partisi’ni (YDP) ziyaret etti.

UBP Genel Sekreteri Ersan Saner’in eşlik ettiği Tatar, YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı ve parti yetkilileri ile görüştü.

Görüşmenin ardından UBP Genel Başkanı, Cumhurbaşkanı adayı, Başbakan Ersin Tatar ile YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı basına açıklama yaptı.

TATAR

Ersin Tatar, YDP’ye seçimlerde demokrasiye yaptıkları katkıdan ötürü ve kendilerini kabulü için teşekkür etti, COVID-19 salgınından etkilenen parti yetkilileri ve üyelerine geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Pandemi dolayısıyla pazar günü sandığa katılımın düşük kaldığını anımsatan Tatar, bu hafta katılımın daha fazla olması adına tüm halka sandığa giderek oy kullanma çağrısı yaptı.

Tatar, Türkiye ile iyi ilişkiler içinde, Kıbrıs Türk halkının davasında egemen eşitliğe dayalı refah ve güven dolu kendi kendini yöneteceği bir çözüm için mücadele içinde olacağını söyledi.

Halkın kutuplaştırılmasının doğru olmadığını dile getiren Tatar, Cumhurbaşkanlığı makamının herkesi kucaklaması gerektiğini, o makama Türkiye karşıtlığı ortaya çıkarmak ve tehdit edildiğini söyleyerek, mağdur edebiyatı yapmanın yakışmadığını söyledi.

Halkın Türkiye’nin garantörlüğüne destek verdiğini, iyi ilişkiler içinde olmayı istediğini belirten Tatar, kamu maliyesindeki açığın ve Doğu Akdeniz’de yaşanan gelişmelerin desteğin önemini bir kez daha gösterdiğini kaydetti.

Kıbrıs Türk halkının çıkarı ve beklentisinin Türkiye ile iyi ilişkiler içinde huzur ve güvenliğin devam etmesi olduğunu belirten Tatar, halkın bu önemli seçimde sandıklara giderek doğru kararı vereceğine inandığını söyledi.

Tatar, pandemi hastanesi ve su konusunda Türkiye’nin verdiği desteğe vurgu yaptı.

Bir soru üzerine, BM Genel Sekreteri Guterres’in beşli konferansa ilişkin sözlerini eleştiren Tatar, Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nun da katılımıyla Crans Montana’da 11 gün süren bir süreç yaşandığını, federasyon temelli çözüm modelinin orada çöktüğünü TC yetkililerinin de bu yönde açıklamaları bulunduğunu söyledi.

ARIKLI

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, parti MYK’sında ikinci tura yönelik tavırlarının ne olacağını tartıştıklarını, Parti Meclisi’nin de bugün toplantı yapacağını söyledi.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Türkiye Cumhuriyeti aleyhtarlığının seçim malzemesi haline getirildiğini savunan Arıklı, partisinin seçimler öncesinde de Akıncı’nın karşısında kim varsa onu destekleyeceğine yönelik söylemlerini anımsattı.

Arıklı, “Tatar kaybederse Türkiye kazanır, Akıncı kazanırsa Türkiye kaybeder” şeklinde bir hava estirildiğini, Türkiye’nin kaybetmesinin kabul edilemeyeceğini söyledi.

Kıbrıs konusunda görüşmelerin Crans Montana’da kaldığı yerden devamını kabul etmediklerini söyleyen Arıklı, Tatar’dan iki talepte bulunacaklarını belirtti.

Arıklı, Tatar’dan Kıbrıs konusunda federasyonu müzakere etmemesi ve KKTC’nin tanıtımı için YDP temsilcilerinin de katkı koyacağı bir şekilde aktif görev yapılmasını talep edeceklerini kaydetti.

Parti tabanına mesaj veren Arıklı, Türkiye’yi sevenlerin bir arada olması gerektiğini, UBP’ye değil milli davaya destek verdiklerini söyledi.

Parti Meclisi’nin bu akşam toplanacağını, tabanın “kızgın ve kırgın” olduğunu bildiklerini söyleyen Arıklı, hesaplaşma zamanının şimdi değil seçimlerden sonra olduğunu belirtti.

Bir soru üzerine BM Genel Sekreterinin beşli konferansa yönelik açıklamalarını değerlendiren Arıklı, açıklamanın seçimlere müdahale niteliği taşıdığını söyleyerek, kınadı.