Cumhurbaşkanı Tatar, siyasi parti başkanlarını bilgilendirdi

Yaklaşık bir buçuk saat süren görüşmede Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, siyasi parti başkanlarıyla Kıbrıs konusundaki son gelişmeler hakkında bilgi ve görüş alışverişinde bulundu

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Meclis'te temsil edilen siyasi parti başkanlarının görüşmesi tamamlandı.

Yaklaşık bir buçuk saat süren görüşme sonrası Cumhurbaşkanı Ersin Tatar basına açıklama yaparken, parti başkanları basına açıklama yapmadan Cumhurbaşkanlığından ayrıldı.

Toplantıda, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, siyasi parti başkanlarıyla Kıbrıs konusundaki son gelişmeler hakkında bilgi ve görüş alışverişinde bulundu.

Görüşmeye Özel Temsilcisi Ergün Olgun da katıldı.

Görüşmede Meclis’teki siyasi, UBP Genel Başkanı ve Başbakan Ersan Saner, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, HP Genel Başkan Vekili Yenal Senin, DP Genel Başkanı ve Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, YDP Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı yanında ve HP Milletvekili Kudret Özersay ve UBP Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu yer aldı.