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Cumhurbaşkanı Tatar, Güney Kıbrıs'a gelecek olan Papa'yı Kuzey'e davet etti

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Cumhurbaşkanı Tatar, Güney Kıbrıs'a gelecek olan Papa'yı Kuzey'e davet etti
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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Güney Kıbrıs’a 3 günlük ziyaret gerçekleştirecek olan Vatikan Devlet Başkanı ve Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Francis’i, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne (KKTC) davet etti.

Tatar, temennisi ve beklentisinin Papa Francis’in davete olumlu yanıt vermesi ve sürekli olarak dile getirdiği şekilde tüm inananlara eşit temelde muamele göstermesi olduğunu kaydetti.

Cumhurbaşkanı Tatar yazılı açıklamasında, Vatikan Devlet Başkanı ve Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Francis’in bugün başlayacak 3 günlük Güney Kıbrıs ziyaretini, Rum Yönetimi’nin, Türkiye Cumhuriyeti (TC) ve KKTC’ye karşı siyasi amaçlara yönelik olarak kullanmaya çalıştığını belirtti.

“RUM YÖNETİMİ DİNİ İNANÇLARI İSTİSMAR EDİYOR”

“Bu durum Rum Yönetimi’nin dini inançları istismar ettiğinin yeni bir kanıtı olurken, oldukça üzüntü vericidir” diyen Tatar, şöyle devam etti:

“Bütün dinlere, inançlara, din adamlarına ve Papa Francis’e saygımız vardır ve Papa Francis’in sadece Güney Kıbrıs’ı ziyaret edecek olması da bir diğer üzüntü kaynağımızdır. Kıbrıs’ta iki ayrı halk vardır ve Kıbrıs’ta sadece Hristiyan olan Rumlar değil, Müslüman olan Türkler de yaşamaktadır. Kıbrıs’ın temel gerçeklerinden biri de budur.”

Papa Francis’in, TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın daveti üzerine 2014 yılında Türkiye’yi ziyaret ederken, ilk önce Anıtkabir’i ziyaret ettiğini hatırlatan Tatar, şunları belirtti:

“Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan ile görüşmesinde de ‘Tüm inananların eşit bir temelde muamele göreceği şekilde dinler arası diyaloğun artırılması’ çağrısında bulunmuştu.”

“KIBRIS TÜRK HALKI AYRIMA MARUZ KALMAMALIDIR”

“Papa Francis’in bu çağrısında işaret ettiği gibi hangi dini inanca sahip olurlarsa olsunlar, tüm insanlar ve halklar eşit bir muamele görmelidir, dışlanmamalıdır, ayrıma maruz kalmamalıdır” vurgusu yapan Cumhurbaşkanı Tatar, “Bizim de inancımız ve temennimiz de bu yöndedir. Kıbrıs Türk halkı da İslam dinine inandığı ve Müslüman olduğu için dışlanmaya ve ayrıma maruz kalmamalıdır” dedi.

“TEMENNİM VE BEKLENTİM PAPA FRANCIS’İN DAVETE OLUMLU YANIT VERMESİ…”

“Bu duygu ve düşüncelerle, saygı duyduğumuz Papa Francis’i en samimi duygularımla KKTC’yi de ziyaret etmeye davet ediyorum” ifadelerini kullanan Tatar, temennisi ve beklentisinin Papa Francis’in davete olumlu yanıt vermesi ve sürekli olarak dile getirdiği şekilde tüm inananlara eşit temelde muamele göstermesi olduğunu kaydetti.

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