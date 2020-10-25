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Cumhurbaşkanı Tatar, Ankara'ya gidiyor

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Cumhurbaşkanı Tatar, Ankara'ya gidiyor
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, ilk yurt dışı ziyaretini yarın Türkiye'ye gerçekleştiriyor.
Cumhurbaşkanı Tatar, TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın davetiyle gerçekleştireceği ziyaret için yarın öğle saatlerinde adadan ayrılacak. Tatar’a, Ankara ziyaretinde eşi Sibel Tatar eşlik edecek.
Ziyaretle ilgili TC Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamada, Tatar’ın Ankara’da gerçekleştireceği görüşmelerde, Türkiye-KKTC ilişkileri; Kıbrıs meselesi ve Doğu Akdeniz’deki güncel gelişmeler konularında görüş alışverişinde bulunulacağı kaydedildi.
Tatar’ın, salı günü ülkeye geri dönmesi bekleniyor. 
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