"Cumhurbaşkanı otursun oturduğu yerde!"

Halkın Partisi Genel Sekreteri Gülşah Sanver Manavoğlu, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın pazartesi günü adada olmayacak olması nedeniyle Meclis'te nisap krizi yaşanacağına yönelik açıklamalara sert tepki gösterdi.



Manavoğlu'nun sosyal medya paylaşımı şöyle:

"Pazartesi meclisin açılmasında nisap krizi yaşanacakmış sebebi ise Cumhurbaşkanı yurtdışına gideceği için Meclis Başkanı CB'nın yerini vekaleten üstleneceğinden hükümet üyesi olan Meclis Başkanı o gün Meclise giremeyecekmiş.

Sanki de hükümet Meclis nisabı için 26 kişiyi tamamladı da tek sebebi Meclis başkanının eksik olmasıdır!!!

Bu durumda bağımsız olmayı beceremeyen ve tüm vücuduyla partisinin içine giren partisinin propagandasını yapan Cumhurbaşkanı da gitmeyecek o zaman, oturacak oturduğu yerde.

Ne kadar önemlidir ki yurtdışı ziyareti ?!!!!

Erteleyemez mi?!!!!

Bilmiyormuydu bu durumun bu krize yol açacağını?

Sonuç olarak akla gelen iki şey var:

Ya o kadar hiçbirşeyin farkında değiller, toplum umurlarında değil ki hiç düşünmeden hareket ediyorlar....

Ya da belli ki aslında hükümetin zaten nisabı olmadığı için bu yurtdışı ziyareti zaman kazanmak için bir kurgudur...

#işinizgücünüzantikkuntik"

