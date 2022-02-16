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CTP’nin UBP’ye sunduğu metinde neler var?

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Hükümet kurma çalışmaları kapsamında CTP'nin hazırladığı yazılı metinde reformların yapılması, yasaların değiştirilmesi ve KIB-TEK'in özerkleştirilmesi var

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CTP’nin UBP’ye sunduğu metinde neler var?
 
Hükümet kurma çalışmaları kapsamında siyasi partilere ziyaret gerçekleştiren UBP Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu’nun Cuma günü CTP’ye sunduğu 30-35 sayfalık metnin ardından hafta sonu toplanan CTP MYK hazırladığı yazılı bir belgeyi önceki gün UBP’ye iletti.
Belgede ekonomi konusunda açılımların bulunduğu, yerel yönetimler ve kamu reformu ile ilgili maddelerin yer aldığı ayrıca içte yaşanan sorunların çözümünün yanı sıra Kıbrıs sorunu ile ilgili konuların da bulunduğu ifade edildi.
Belgede; Seçim ve Halk Oylaması Yasası’nın değiştirilmesi, yeni bir Vatandaşlık Yasası’nın çıkarılması, KIB-TEK’in özerkleştirilmesi ve alt yapı yatırımlarının yapılması konularının yer aldığı öğrenildi.
Belgede ayrıca; muhasebe birimi olarak “Euro” para biriminin kullanılmasına ilişkin çalışmaların başlatılması, Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Kalkınma Planı’nın Meclis’ten geçirilmesi, halkın alım gücünü hedefleyen ek bütçenin hazırlanması, asgari ücretin her koşulda vergiden muaf tutulması yer alıyor.
CTP’den UBP'ye iletilen ve CTP'nin olası hükümette yapılması gerekenlerin sıralandığı maddelerde özetle şu detaylar öne çıktı:
⬛ Halkın alım gücünü hedefleyen ek bütçe hazırlansın
⬛ Seçim ve halk oylaması yasası değiştirilsin.
⬛ Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı temel alınarak yerel reform hayata geçirilsin
⬛ “Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Kalkınma Planı” Meclis’ten geçirilsin.
⬛ Muhasebe birimi olarak “euro”nun kullanılmasına ilişkin çalışmalar başlatılsın.
⬛ Asgari ücret her koşulda vergiden muaf tutulsun.
⬛ Yeni bir Vatandaşlık Yasası çıkarılsın.
⬛ KIB-TEK siyasetten ve siyasi atamalardan arındırılarak özerk yapıya kavuşturulsun.
⬛ KIB-TEK’te altyapı yatırımlarına devam edilsin.
⬛Kamuda müdür atamaları üçlü kararname kapsamından çıkarılsın.
⬛Kamuda ek mesai yükünün azaltılması amacıyla vardiya sistemine geçilsin.
⬛Kıbrıs sorununun, BM parametreleri çerçevesinde, iki toplumlu, iki kesimli ve siyasi eşitliğe dayalı bir federasyon temelinde çözümüne yönelik çok yönlü bir siyaset yürütülmeli.
⬛ Kapsamlı çözümü motive etmeye yönelik Güven Yaratıcı Önlemlerin hayata geçirilmesine yoğunlaşılmalı.
⬛ Kapalı Maraş’ın ilgili BM Güvenlik Konseyi kararları ve uluslararası hukuk çerçevesinde açılmasına yönelik çalışmalar yapılmalı.
 
 
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