CTP’nin Çatalköy- Esentepe Belediye Başkan adayı Ceyhun Kırok

Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin (CTP), Çatalköy- Esentepe Belediye Başkan adayı Ceyhun Kırok oldu.

CTP’den yapılan açıklamaya göre, belediye sayısının 28’den 18’e düşmesinin ardından, Esentepe Belediye Başkan adayı İbrahim Beyazbayram ile Çatalköy Belediye Başkan adayı Ceyhun Kırok arasında yarış gerçekleşti.

Acapulco Hotel’de gerçekleştirilen seçim sonucunda, Ceyhun Kırok, Çatalköy-Esentepe Belediye Başkan adayı seçildi.

