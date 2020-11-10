CTP’den UBP’ye ret

Yeni hükümeti kurmakla görevlendirilen UBP Genel Başkan Vekili Ersan Saner ilk ziyaretini CTP’ye yaptı. CTP lideri Erhürman, UBP ile Kıbrıs sorunuyla ilgili görüş ayrılıklarının herkes tarafından bilindiğini, dolayısıyla böyle bir hükümet içinde bulunmayı uygun bulmadıklarını vurguladı







CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Ulusal Birliği Partisi’yle (UBP), Kıbrıs sorunuyla ilgili görüş ayrılıklarının herkes tarafından bilindiğini, dolayısıyla böyle bir hükümet içinde bulunmayı uygun bulmadıklarını vurguladı.

Yeni hükümeti kurmakla görevlendirilen Ulusal Birlik Partisi Genel Başkan Vekili Ersan Saner, Meclis’te milletvekili bulunan siyasal partilerle görüşmelerine başladı. Saner bu bağlamda ilk olarak Meclis’te 12 milletvekili bulunan Cumhuriyetçi Türk Partisi’ni (CTP) ziyaret etti.

Saner, “Ülkede acil hükümet kurulması lazım çağrımıza anında cevap vererek bizi kabul eden CTP’ye teşekkürler” dedi.

UBP’nin icraat hükümeti kurabilmesi adına CTP’yle bu konuyu değerlendirdiklerini ifade eden Saner, iki partinin de görüşleri parti meclisinde değerlendireceğini belirtti.

Ersan Saner, icraat hükümet kurma kararlılığıyla adım attıklarını ancak CTP ile Kıbrıs Konusun asgari müşterekte buluşma noktasında problemler yaşayacaklarının bilincinde olduklarını belirtti.

ERHÜRMAN: “ŞU AN İÇİN UBP’YLE BÖYLE BİR HÜKÜMET İÇİNDE BULUNMAYI UYGUN BULMAYACAĞIZ”

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman da, görevi alan partinin kendisinden sonra en çok milletvekili olan partiyi ziyaret etmesinin teamül olduğunu ve bu dönemde teamüllere sadık kalmaya demokrasi bakımından çok ihtiyaç olduğunu kaydetti.

UBP ile CTP’nin ülkenin en köklü partileri olduğunu ve aralarındaki iletişimin sağlıklı şekilde devam etmesinin en doğru adım olduğunu dile getiren Erhürman, hangi konularda ayrılıkları, hangi konularda beraberlikleri olduğunu bildikleri UBP ile Kıbrıs sorunuyla ilgili görüş ayrılıklarının herkes tarafından bilindiğini ifade etti.

Erhürman, Saner’in uzun erimli bir hükümet arayışı olduğunu, dolayısıyla da kendilerinin şu an için UBP’yle böyle bir hükümet içinde bulunmayı uygun bulmayacaklarını aktardıklarını söyledi.

Saner’e 15 günlük çalışması için başarılar dileyerek ülkenin bir süredir hükümet ihtiyacı olduğunu bunu daha da çok uzatmamak gerektiğini bu nedenle de görüşlerini net şekilde paylaştıklarını belirtti.

Erhürman, “Sayın Saner'in hükümet arayışına saygı duyuyoruz. Hiçbir şekilde bakanlık konuşulmadı” şeklinde konuştu.