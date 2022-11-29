CTP’den Lefkoşa’da kortej yürüyüşü

CTP adayları, geniş kalabalık kitleler eşliğinde ilçe seçim kurullarına gitti

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) belediye başkan ve belediye meclis üyesi adayları, dün sabah 6 ilçede adaylık başvurularını resmen yaptı.Geniş kalabalık kitleler eşliğinde ilçe seçim kurullarına giden CTP adaylarına yurttaşlar büyük ilgi gösterdi. Lefkoşa’da kortej yürüyüşü Genel Başkan Tufan Erhürman’ın da katılımıyla gerçekleşti.Kuğulu Park’tan yürümeye başlayan CTP heyeti, İlçe Seçim Kurulu’na yürüdü.Burada, 3 belediye başkan adayı ve belediye meclis üyesi adayları, adaylık müracaatlarını teslim etti. Sıla Usar İncirli, Ahmet Benli ve Ali Karavezirler, başvurunun ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.Adaylık müracaatını yapmasının ardından basına açıklamalarda bulunan CTP LTB Başkan adayı Dr. Sıla Usar İncirli, Lefkoşa’nın daha güzel günlere gideceği anın bugünden başladığını kaydetti. “Büyük bir heyecan ve büyük bir tutkuyla, bu şehri yeniden aydınlık, çağdaş, herkesin yeniden başşehir diye gurur duyacağı Lefkoşa’yı yaratmak için kollarımızı sıvadık” dedi. “Lefkoşa’nın yıldızını parlatmanın tam zamanı şimdi” diyen Sıla Usar İncirli, 26 Aralık sabahı Lefkoşalıların yepyeni bir güne uyanacaklarını ve yeniden umudun yüreklere dolacağını ifade etti.Gönyeli Belediye Başkanı ve CTP Gönyeli-Alayköy Belediye Başkan adayı Ahmet Benli de, yepyeni bir dönemin hazırlığında olduklarını söyledi. Kıbrıs Türk halkının CTP’nin yerel yönetimlerde marka olduğunu bildiğini ifade eden Benli, CTP’nin aynı zamanda Kıbrıs Türk demokrasisinin en güçlü motoru olduğunu vurguladı. Benli, “Bu başvurunun Kıbrıs Türk demokrasisi ve halkımızın yaşam kalitesinin artmasına, daha kaliteli çağdaş kentlere erişmede yeni bir başlangıç olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.Değirmenlik Belediye Başkanı ve CTP Değirmenlik – Akıncılar Belediye Başkan adayı Ali Karavezirler de, yarım kalan işlerini 25 Aralık’tan sonra bölge halkının takdiri ile tamamlayacaklarını belirtti.