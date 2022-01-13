CTP’den istihdamı artırma sözü

CTP lideri Erhürman, ara eleman ihtiyacının yerel işgücünden sağlanmasıyla istihdamı artırma hedefinde olduklarını söyledi ve Kıbrıs Türk halkını sürüklendiği uçurumun kenarından döndüreceklerini belirtti







Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, mesleki eğitime katılım oranını yüzde 50’ye çıkararak, ara eleman ihtiyacının yerel işgücünden sağlanmasıyla istihdamı artırma hedefinde olduklarına dikkat çekti.

Erhürman, “23 Ocak’tan sonra bu karanlığı geride bırakacağız. Çocuklarımızın göç etmek zorunda kalmadığı günleri hep birlikte yaratacağız” diye konuştu.

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman bazı sivil toplum örgütlerini ziyaret etti.

Erhürman, ziyarette yaptığı konuşmada, son 3 yıldır yaşanılanların, tarihte yaşanmadığına dikkat çekerken, 3 senedir ülkenin yönetilmediğinin altını çizdi.

Erhürman, “Göreceğimiz zararlar üstüne zararlar eklendi. Seçime 12 gün var, UBP iktidar olacağını iddia ediyor. Memleket çökmüş durumda, ekonomi çökmüş durumda, ekonomiye yönelik bir projeleri yok” dedi.

“Sadece iktidar bizim işimiz diyen bir yapıyla karşı karşıyayız” diye konuşan Erhürman, asgari ücretten hiçbir koşulda vergi alınmaması konusunda net olduklarını kaydetti. Erhürman, istikrarsız bir para birimiyle karşı karşıya olunduğunu belirtirken, söz konusu durumun, piyasadaki öngörülebilirliği ortadan kaldırdığını söyledi.

Erhürman, tek çıkış yolunun, giderlerde olduğu gibi gelirlerde de dövize endekslemek olduğunu kaydetti. Vergilendirilmemiş gelirleri vergilendireceklerini söyleyen Erhürman, vergide adaleti sağlayacaklarını vurguladı.

Erhürman, ortaya koydukları yeni politikalar sayesinde Kıbrıs Türk halkını sürüklendiği uçurumun kenarından döndüreceklerini vurguladı.

Kıbrıs Türk halkının alım gücünün günden güne eridiğini, piyasada öngörülebilirliğin kalmadığını ve emek piyasasının da çökme noktasına getirildiğini ifade eden Erhürman, emek piyasasında çok ciddi bir kayıp yaşandığını söyledi. Kıbrıs Cumhuriyeti kimliği taşıyan Kıbrıslı Türklerin artık Güneyde iş baktığını, Güneyde iş bulamayanların da Avrupa’nın başka ülkelerine göç etme planı yaptığını kaydeden Erhürman, “Türkiye kökenli çalışma izinliler de Türkiye’ye dönmeyi, Pakistan ve Bangladeş’ten gelenler de artık ailelerine döviz gönderemedikleri için başka yerlerde çalışmayı düşünüyorlar” dedi. Bu durumun sürmesi halinde Kıbrıs’ın kuzeyinde üretimin tamamen duracağını, Kıbrıslı Türklerin sadece Türkiye’den mal getirip Kuzeyde Rumlara satan bir toplum olacağını belirten Erhürman, bunun önüne geçmek için gerekli politikaları ortaya koyduklarını ve halkın da bu politikalara destek verdiğini açıkladı.

