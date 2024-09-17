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CTP’de kurultay tarihi belli oldu

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CTP’de kurultay tarihi belli oldu
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Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), 16 Mart 2025'te 29’uncu Olağan Genel Kurulu'nu gerçekleştirecek. CTP Parti Meclisi (PM), 9 Eylül'deki toplantısında, tüzüğün verdiği yetkiye dayanarak Kurultay tarihini normal süresinden 6 ay öne çekme kararı aldı ve Olağan Genel Kurulun 16 Mart 2025'te yapılmasını kararlaştırdı. Kurultay öncesinde, örgüt ve ilçe kongreleri de gerçekleştirilecek olup, ilçe kongre tarihleri belli oldukça kamuoyuna duyurulacak.
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