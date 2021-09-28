banner583
Alışveriş çadırı mı mülteci çadırı mı?
Alışveriş çadırı mı mülteci çadırı mı?
339 0
Saner'in meslekten men edilmesi için imza kampanyası
Saner'in meslekten men edilmesi için imza kampanyası
15 0
 
Lefke’de, Afrodisia coşkusu yaşandı
Lefke’de, Afrodisia coşkusu yaşandı
14 0
9 0
Aslan, 4 hafta sonra kükredi
Aslan, 4 hafta sonra kükredi
14 0
Cihangir, evinde mutlu
Cihangir, evinde mutlu
36 0
Nefes kesen tatbikat
Nefes kesen tatbikat
32 0
banner661

CTP yerel seçim startını veriyor

banner476

CTP yerel seçim startını veriyor
Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), 2022 yılının Haziran ayında gerçekleştirilecek yerel seçimlere yönelik yedi bölgede belirlediği adayların tanıtımına başlıyor. Adaylık için müracaat kabul edilen bölgelerde başvuran isimler, dün akşam gerçekleştirilen Parti Meclisi toplantısında değerlendirildi ve bölgelerde belirlenen isimler oybirliğiyle onaylandı.
PM tarafından adaylığı onaylanan isimlerin tanıtımları Ekim ayı itibarıyla başlayacak. Mağusa Belediye Başkanlığı için Dr. Süleyman Uluçay, Akdoğan Belediye Başkanlığı için Ahmet Latif, Geçitkale Belediye Başkanlığı için Hasan Öztaş, Dikmen Belediye Başkanlığı için Yüksel Çelebi, Lapta Belediye Başkanlığı için Emre Efendi, Esentepe Belediye Başkanlığı için İbrahim Beyazbayram ve Lefke Belediye Başkanlığı için de Aziz Kaya’nın adaylıkları onaylandı.
İlk aday tanıtım etkinliği, 4 Ekim Pazartesi günü saat 19.30’da Mağusa Belediyesi için gerçekleştirilecek.
banner342
banner692
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.