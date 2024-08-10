“CTP tek başına iktidarı hedefliyor”

CTP lideri Erhürman, anketlerin de sokağın da CTP’nin birinci parti olduğunu gösterdiğini vurguladı

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Yeniboğaziçi Ocak Kongresi, önceki akşam CTP Yeniboğaziçi Ocak Örgütü’nde yapıldı.

Tek aday olarak katılan mevcut başkan Şemsi Oyuncu, yeniden CTP Yeniboğaziçi Ocağı Örgüt Başkanlığına seçildi. Kongrede ayrıca yeni yönetim kurulu üyeleri de belirlendi.

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman kongrede yaptığı konuşmada, hem bölgesel hem de küresel gelişmelere değindi.

Erhürman, ülkeyi yönettiğini iddia eden yapının bir an önce gitmesi gerektiğine işaret etti ve tek başına iktidar hedefiyle çalışmalarına devam ettiklerinin altını çizdi. Karşılarındaki zihniyetin her alanda geri döndürülemez sorunlar yarattığını vurgulayan Erhürman, erken seçimin kaçınılmaz olduğunu ifade etti.

Elektrikte, sağlıkta, eğitimde birçok sorunun bulunduğuna dikkat çeken Erhürman, memleketin gailesini çekmeyen zihniyetin bir an önce gitmesi gerektiğini yineledi. Erhürman, anketlerin de “sokağın” da CTP’nin birinci parti olduğunu gösterdiğini belirtti.

CTP Yeniboğaziçi Ocak Örgütü Başkanı Şemsi Oyuncu da kongrede yaptığı konuşmada, aynı heyecanla çalışmaya devam edeceklerini vurguladı. Göreve geldikten sonra Yeniboğaziçi’nde CTP’nin birinci parti olduğuna işaret eden Oyuncu, bu başarıyı daha da ileriye taşımak için aralıksız çalışacaklarını belirtti.

Kongre sonunda, CTP Yeniboğaziçi Ocak Örgütü’nün yeni yönetimi de açıklandı. Şemsi Oyuncu’nun başkanlığında, Esen Beyköylü, Özge Akdeniz, Zübeyir Ercen, İbrahim Özişleyen, Ahmet Köseoğlu ve Umut Kurşun yönetim kurulu üyeleri olarak seçildi.