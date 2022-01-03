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CTP, seçime 2 milyon TL ayırdı

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CTP’nin seçim için ayırdığı bütçe ise 2 milyon TL. İlk sloganı “Kıbrıs için CTP Geliyor” olan CTP’nin, ikinci sloganı ise “Yaptık, Yine Yaparız”

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CTP, seçime 2 milyon TL ayırdı
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Cumhuriyetçi Türk Partisi, YSK ve Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin kararları doğrultusunda, propaganda sürecini küçük boyutlu etkinliklerle geçirecek.
Salı günü kamuoyu ile paylaşılacak CTP’nin Seçim Manifestosu’nda ise ekonomi öncelikli olarak yer alıyor. Manifestoda, halkın alım gücünü korumaya ve geliştirmeye yönelik ciddi tedbirlerin hayat bulması ve Euro’nun muhasebe birimi olarak kullanılmasına yönelik çalışmaların sonuçlandırılması hedefi öne çıkıyor.
Ayrıca, asgari ücretten vergi alınmaması, Yurttaşlık Yasası’nda düzenlemelerin yapılması, uzun vadeli ekonomik kalkınma planlarının yapılması, eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması için tam gün eğitime geçilmesi gibi konular CTP’nin hedefleri arasında belirtiliyor.
Propaganda çalışmalarını profesyonel bir ekiple yürüten ve ortaya çıkan ilk sloganı “Kıbrıs için CTP Geliyor” olan CTP’nin, ikinci sloganı ise “Yaptık, Yine Yaparız”.
CTP’nin seçim için ayırdığı bütçe ise 2 milyon TL. Ancak ayrılan bütçe, yetmemesi halinde artırılacak.

 
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