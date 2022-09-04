CTP Parti Meclisi belirlendi

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), bugün 28. Olağan Kurultayını gerçekleştirdi ve 75 kişilik Parti Meclisi belirlendi. 927 üyenin oy kullandığı seçimde Parti Meclisi’ne girmeye hak kazanan 75 kişilik liste alfabetik sıraya göre şu şekilde:

AHMET LATİF

ALEV ŞENSOY

ALİ KARAVAZİRLER

ALPAY ÇELEBİ

ARMAĞAN CANDAN

ASIM AKANSOY

ASLI MURAT

AZİZ KAYA

BEHÇET ÖZNAÇAR

BENGİZ EROĞLU

BİLEN SAYILI

BİROL KARAMAN

BURHAN ERASLAN

ÇAĞKAN KABATAŞ

CEMAL MERT

CEMİL SARIÇİZMELİ

CENK PAŞA

CEYHUN BİRİNCİ

ÇİÇEK GÖÇKÜN

DERVİŞ AYGIN

DEVRİM BARÇIN

DOĞUKAN AKDENİZ

DUDU KILINÇ CUMAOĞULLARI

ERDOĞAN SORAKIN

ERDOĞAN GARİP

ERKUT ŞAHALİ

FATMA ŞENÇAĞ

FAZİLET ÖZDENEFE

FERİHA TEL

FİDE KÜRŞAT

FİKRİ TOROS

FİLİZ BESİM

GAYE ASTAN ÇOBAN

GÖKHAN PAŞA

GÜLDEN KARAKAYA

HAFFE IŞISAL

HALİL USKURİ

HAMİT CANER

HASAN ÖZTAŞ

HAŞİM KİRACIOĞLU

HASRET DESTEBANOĞLU

HAZAR VAHİP

HÜDA AVŞAROĞLU

HÜLYA DEMİREL AKBİL

HÜLYA DEVAŞAN

HURİ AKANSOY

HÜSEYİN ÖZEL

HÜSEYİN GÜRŞAN

İZLEM NİZAM

MAHMUT KANBER

MEFTÜNE HOCALI

MEHMET ÇAĞLAR

MEHMET CEYLANLI

MEHMET K. KİŞİ

MUHİTTİN T. ÖZSAĞLAM

OSMAN BİCAN

ÖYKÜ AKCAN

REYHAN SOYSEVEN

SALAHİ ŞAHİNER

SERKAN SOYALAN

ŞİFA ÇOLAKOĞLU

SILA USAR İNCİRLİ

SİMGE OKBURAN

SUZAN KISAOĞLU

TEBERRÜKEN ULUÇAY

TEKİN SÖYLEMEZ

TUFAN VUDALI

TÜLAY SÖNMEZ

TÜLİN MURAT

ULAŞ ERZEN

UMURE ÖRS

ÜRÜN SOLYALI

VELİ ARDIÇ

YALÇIN KÖMÜRCÜGİL

ZALİHE SİPAHİ