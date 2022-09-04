CTP Parti Meclisi belirlendi

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), bugün 28. Olağan Kurultayını gerçekleştirdi ve 75 kişilik Parti Meclisi belirlendi. 927 üyenin oy kullandığı seçimde Parti Meclisi’ne girmeye hak kazanan 75 kişilik liste alfabetik sıraya göre şu şekilde:
AHMET LATİF
ALEV ŞENSOY
ALİ KARAVAZİRLER
ALPAY ÇELEBİ
ARMAĞAN CANDAN
ASIM AKANSOY
ASLI MURAT
AZİZ KAYA
BEHÇET ÖZNAÇAR
BENGİZ EROĞLU
BİLEN SAYILI
BİROL KARAMAN
BURHAN ERASLAN
ÇAĞKAN KABATAŞ
CEMAL MERT
CEMİL SARIÇİZMELİ
CENK PAŞA
CEYHUN BİRİNCİ
ÇİÇEK GÖÇKÜN
DERVİŞ AYGIN
DEVRİM BARÇIN
DOĞUKAN AKDENİZ
DUDU KILINÇ CUMAOĞULLARI
ERDOĞAN SORAKIN
ERDOĞAN GARİP
ERKUT ŞAHALİ
FATMA ŞENÇAĞ
FAZİLET ÖZDENEFE
FERİHA TEL
FİDE KÜRŞAT
FİKRİ TOROS
FİLİZ BESİM
GAYE ASTAN ÇOBAN
GÖKHAN PAŞA
GÜLDEN KARAKAYA
HAFFE IŞISAL
HALİL USKURİ
HAMİT CANER
HASAN ÖZTAŞ
HAŞİM KİRACIOĞLU
HASRET DESTEBANOĞLU
HAZAR VAHİP
HÜDA AVŞAROĞLU
HÜLYA DEMİREL AKBİL
HÜLYA DEVAŞAN
HURİ AKANSOY
HÜSEYİN ÖZEL
HÜSEYİN GÜRŞAN
İZLEM NİZAM
MAHMUT KANBER
MEFTÜNE HOCALI
MEHMET ÇAĞLAR
MEHMET CEYLANLI
MEHMET K. KİŞİ
MUHİTTİN T. ÖZSAĞLAM
OSMAN BİCAN
ÖYKÜ AKCAN
REYHAN SOYSEVEN
SALAHİ ŞAHİNER
SERKAN SOYALAN
ŞİFA ÇOLAKOĞLU
SILA USAR İNCİRLİ
SİMGE OKBURAN
SUZAN KISAOĞLU
TEBERRÜKEN ULUÇAY
TEKİN SÖYLEMEZ
TUFAN VUDALI
TÜLAY SÖNMEZ
TÜLİN MURAT
ULAŞ ERZEN
UMURE ÖRS
ÜRÜN SOLYALI
VELİ ARDIÇ
YALÇIN KÖMÜRCÜGİL
ZALİHE SİPAHİ
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