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“CTP Öztürkler’in yönettiği hiçbir genel kurula girmeyecek”

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CTP Milletvekili Sami Özuslu, Ziya Öztürkler’in yönettiği Divan’a, Danışma Kurulu’na ve Genel Kurul’a CTP’nin girmeyeceğini vurguladı

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“CTP Öztürkler’in yönettiği hiçbir genel kurula girmeyecek”
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Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Sami Özuslu, Kıbrıs Postası TV’de programa katıldı.

Ziya Öztürkler’in Cumhuriyet Meclisi Başkanı sıfatı olmadığını savunan Özuslu, “Bizim için Meclis Başkanlığı seçimi yok hükmündedir” şeklinde konuştu.

Meclis Başkanlığı seçiminin normalleştiği takdirde, okullarda çocukların ‘kaptan’ bile seçemeyeceğini anlatan Sami Özuslu, “Meclis olarak sen seçim yasasını ihlal edersen cemaatten oylar ile ilgili gizli oy prensibine uygun tavır bekleyemezsin” dedi.

Ziya Öztürkler’in yönettiği Divan’a, Danışma Kurulu’na ne de Genel Kurul’a CTP’nin girmeyeceğinin altını çizen CTP milletvekili Özuslu, CTP’nin ilk günden beri aynı şeyi söylediğini işaret etti.

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