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CTP'nin yeni genel sekreteri Akansoy

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CTP'nin yeni genel sekreteri Akansoy
Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Parti Meclisi, geçtiğimiz hafta yaptığı 28’inci Olağan Kurultay’ın ardından ilk toplantısını yaptı ve Merkez Yönetim Kurulu’nu (MYK) belirledi. Genel Sekreterliğe Asım Akansoy, Erdoğan Sorakın ve Erkut Şahali aday oldu ve ilk seçim yapıldı. Parti Meclisi üyelerinin oy kullandığı seçimin sonucunda seçimi Asım Akansoy önde tamamlayarak CTP Genel Sekreteri olmaya hak kazandı.
Ardından Merkez Yönetim Kurulu seçimine geçildi ve üyeler yine oy kullandı. Yapılan seçim sonucunda MYK’ya giren isimler şu şekilde oluştu:
Genel Başkan Tufan Erhürman
Genel Sekreter Asım Akansoy
Sıla Usar İncirli
Muhittin Tolga Özsağlam
Fazilet Özdenefe
Ürün Solyalı
Birol Karaman
Fide Kürşat
Fikri Toros
Ali Karavezirler
Filiz Besim
CTP MYK, yapacağı ilk toplantının ardından görev dağılımını belirleyecek.
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