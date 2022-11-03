CTP'nin 17 belediyedeki adayları belli oldu

Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin 25 Aralık 2022 tarihinde gerçekleşecek olan Yerel Kuruluş Organları Genel Seçimin'de adayları belli oldu. CTP'nin Tatlısu'da aday çıkarıp çıkarmayacağı netleşmedi.
İŞTE ADAYLAR
1. LEFKOŞA TÜRK BELEDİYESİ: SILA USAR İNCİRLİ
2. GAZİMAĞUSA BELEDİYESİ: SÜLEYMAN ULUÇAY
3. GİRNE BELEDİYESİ: MURAT ŞENKUL
4. GÜZELYURT BELEDİYESİ: OSMAN BİCAN
5. LEFKE BELEDİYESİ: AZİZ KARA
6. DEĞİRMENLİK-AKINCILAR BELEDİYESİ: ALİ KARAVEZİRLER
7. LAPTA-ALSANCAK-ÇAMLIBEL BELEDİYESİ: EMRE EFENDİ
8. ERENKÖY-KARPAZ BELEDİYESİ: SUPHİ COŞKUN
9. MEHMETÇİK-BÜYÜKKONUK BELEDİYESİ: CEMİL SARIÇİZMELİ
10. GEÇİTKALE-SERDARLI BELEDİYESİ: HASAN ÖZTAŞ
11. MESARYA BELEDİYESİ: AHMET LATİF
12. GÖNYELİ-ALAYKÖY BELEDİYESİ: AHMET BENLİ
13. YENİBOĞAZİÇİ BELEDİYESİ: ŞİFA ÇOLAKOĞLU
14. ÇATALKÖY-ESENTEPE BELEDİYESİ: CEYHUN KIROK
15. DİKMEN BELEDİYESİ: YÜKSEL ÇELEBİ
16. TATLISU BELEDİYESİ: HENÜZ NETLEŞMEDİ
17. BEYARMUDU BELEDİYESİ: SADIK TUVER
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