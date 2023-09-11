banner913
banner932
Mutluyaka’daki trafik kazasında 1 kişi yaralandı.. Yol trafiğe kapatıldı
Mutluyaka’daki trafik kazasında 1 kişi yaralandı.. Yol trafiğe kapatıldı
98 0
28. Geleneksel Alev Kayası Yayla Festivali 17 Eylül Pazar Alevkayası piknik alanında...
28. Geleneksel Alev Kayası Yayla Festivali 17 Eylül Pazar Alevkayası piknik alanında...
14 0
 
Küçük okçular hedefe attı
Küçük okçular hedefe attı
13 0
Ülke genelinde trafik denetimleri yapıldı
Ülke genelinde trafik denetimleri yapıldı
16 0
Yılmazköy-Serhatköy arasında zincirleme kaza…1'i ağır 3 yaralı
Yılmazköy-Serhatköy arasında zincirleme kaza…1'i ağır 3 yaralı
102 0
“Gündemde kurultay yok”
“Gündemde kurultay yok”
16 0
Açlık sınırı bir ayda 1659 TL birden arttı
Açlık sınırı bir ayda 1659 TL birden arttı
15 0
banner964

CTP, Maraş bölgesini ziyaret etti

banner476

banner974
CTP, Maraş bölgesini ziyaret etti
banner971
Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Mağusa İlçesi'nin düzenlediği bölge ziyaretleri Maraş bölgesi ile devam etti.
 
CTP’den yapılan açıklamaya göre, Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay, bölge milletvekilleri Teberrüken Uluçay, Erkut Şahali, Şifa Çolakoğlu ile İlçe Sekreteri Hüseyin Aranır ve bazı Belediye Meclis üyelerinin katıldığı ziyarette, vatandaşların sorunları dinlendi, güncel memleket sorunları ile ilgili bilgiler verildi.
 
Ziyaretlerde, Belediye Başkanı Süleyman Uluçay, belediyenin son durumu ile ilgili bilgileri paylaştı, sorunları dinledi ve çözüm önerilerini sundu.
 
Yurttaşlar CTP vekillerine sorular  da yöneltti.
 
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.