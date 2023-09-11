CTP, Maraş bölgesini ziyaret etti

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Mağusa İlçesi'nin düzenlediği bölge ziyaretleri Maraş bölgesi ile devam etti.



CTP’den yapılan açıklamaya göre, Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay, bölge milletvekilleri Teberrüken Uluçay, Erkut Şahali, Şifa Çolakoğlu ile İlçe Sekreteri Hüseyin Aranır ve bazı Belediye Meclis üyelerinin katıldığı ziyarette, vatandaşların sorunları dinlendi, güncel memleket sorunları ile ilgili bilgiler verildi.



Ziyaretlerde, Belediye Başkanı Süleyman Uluçay, belediyenin son durumu ile ilgili bilgileri paylaştı, sorunları dinledi ve çözüm önerilerini sundu.



Yurttaşlar CTP vekillerine sorular da yöneltti.

