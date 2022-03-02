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CTP lideri Erhürman’dan zam tepkisi

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“Batırma çabalarınıza devam ediyorsunuz”

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CTP lideri Erhürman’dan zam tepkisi
 
CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Hükümet'in yapması gerekenleri değil yapmaması gerekenleri yaparak KIBTEK'i batırdığına, şimdi de alım gücünü yerle bir edecek, üretimi durduracak okkalı bir zam yaptığına işaret etti.
Erhürman'ın açıklaması şöyle: 
"Siz önce yapmanız gereken hiçbir şeyi yapmayıp, yapmamanız gereken her şeyi yapıp KIB-TEK'i batırın. Sonra, "batırdığımı kurtaracağım" iddiasıyla enflasyonu patlatacak, yurttaşların alım gücünü iyice yerle bir edecek, üretimi durduracak okkalı zammı getirin. Eleştiriler gelince de alternatif söyleyin eleştiri yapmayın deyin! Üç yıldır uğraşıyorsunuz. Epeyce yol kat ettiniz ama hala batıramadınız. Batırma çabalarınıza "istikrarlı" bir biçimde devam ediyorsunuz. Karşılaşacağınız öfke hesabınızın çok ötesinde olacak!"
 
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