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CTP lideri Erhürman:

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“İnsanların alım gücünü gerçekçi hesaplarla koruyacağız”

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CTP lideri Erhürman:

 
Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Kıbrıs Türk halkının alım gücünü koruyacaklarını, bunu da gerçekçi hesaplarla başaracaklarını söyledi.
Gelirleri Euro’ya endekslemenin, Türk Lirası’nı piyasada tedavülden kaldırıp Euro’ya geçmek olmadığını kaydeden Erhürman, alım gücünü korumanın yanında piyasada öngörülebilirliği sağlayacaklarını ve ülkedeki üretim çarklarının dönmesine olanak tanıyacaklarını kaydetti.
Hâlâ tüp gaz bulamayan insanlar olduğunu ifade eden Erhürman, insanların alım gücü günden güne düşerken hükümetin “Hayat Pahalılığı” ödeneğini dondurmaya kalktığını da belirtti.
Halkın tüm giderlerinin döviz üzerinden olduğunu, dövize endekslenmeyen tek şeyin gelirler olduğunu belirten Erhürman, CTP’nin bu konuda bir proje ortaya çıkardığını ve göreve geldikten sonra gelirlerin de Euro’ya endeksleneceğini söyledi.
CTP’nin projelerinin son derece somut ve geçmişte örnekleri bulunan projeler olduğunu dile getiren Erhürman, “2018’de ne yaptığımızı biliyoruz. İnsanların alım gücünü gerçekçi hesaplarla koruyacağız” dedi.
 
 
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