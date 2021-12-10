CTP Lefkoşa milletvekili aday adaylarını tanıttı

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Lefkoşa İlçe Örgütü tarafından, Lefkoşa milletvekili aday adaylarını tanıtım etkinliği düzenlendi.

CTP’ Basın Bürosundan verilen bilgiye göre, Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası Konferans Salonunda yer alan etkinlikte Parti Genel Başkanı Tufan Erhürman yaptığı konuşmada, CTP’nin hükümette bulunduğu 2018 yılında da döviz kriziyle karşı kaldıklarını ancak, Kıbrıslı Türklerin alım gücünü korumak için konuya kayıtsız kalmadıklarını, ancak bugünkü hükümetin halkın alım gücünü korumak yerine sessizliğe büründüğünü söyledi.

Erhürman, 23 Ocak 2022 milletvekili seçimlerinde CTP’nin birinci parti olarak çıkacağına inandığını da söyledi.

Parti Genel Sekreter Erdoğan Sorakın da yaptığı konuşmada aday adayların aynı amaç ve hedef noktasında bu ülke insanı için bir şeyler yapmak istediğini gördüğünü söyledi.

CTP Lefkoşa İlçe Başkanı Rifat Arşehit ise önlerinde zor bir dönem olduğunu ancak birbirlerine inanarak, kol kola girerek, yürek yüreğe vererek bu seçimden CTP’yi birinci parti yapacaklarına inandığını kaydetti.

